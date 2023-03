Fermo e Roma, nel weekend doppietta per la boxe marchigiana del presidente Romanella

27 Marzo 2023 - Ore 17:17 ...

FERMO – È stato un fine settimana di fuoco per la pugilistica giovanile marchigiana del presidente Luciano Romanella: sabato 25 Marzo c’erano quasi 100 bambini, tra i 5 e i 13 anni, presso la palestra Coni per il secondo criterium regionale dell’anno 2023.

Dieci le società provenienti da tutta la regione: La Dorica con l’aspirante tecnico Stefano Caporelli e L’Upa Pittori con il maestro Marco Cappellini entrambe di Ancona; la Nike Fermo del maestro Fausto Rocco; la Settempedana di San Severino Marche con l’aspirante tecnico Michela Rocci; la Canappa Boxe di Recanati del maestro Walter Palombini; la Jesina del maestro Lorenzo Alessandrini; la Feretrana di Mercatale di Sassocorvaro del maestro Luca de Marco; la Boxe Academy di Loreto del maestro Alessandro Cossu con l’aspirante tecnico Davide Astolfi, l’Ascoli Boxe del maestro Attilio Romanelli con l’aspirante tecnico Francesca Caputo e la pugilistica S22 di San Benedetto del Tronto, con la responsabile del settore giovanile Francesca Pignati.

Si è trattato di un sabato pomeriggio intenso e molto impegnativo, in cui un eccezionale numero di bambini si è misurato in prove atletiche e tecnico-tattiche sotto l’occhio vigile del bravissimo arbitro federale Elisa Pecorari, e si è concluso con il consueto buffet di fine certame a sottolineare anche l’aspetto ludico di questa tipologia di gara.

Domenica 26, invece, cinque eccellenze marchigiane hanno partecipato a Roma, presso la Cinecittà Boxe Bettini, al torneo interregionale “Sparring io” organizzato dalla stessa in collaborazione con la Quadraro Boxe e la Pugilistica Gladiators. I cinque giovani allievi scelti che sono andati a confrontarsi con le più famose pugilistiche della capitale sono stati: Nasro-Allah Benhassan e Simone Giudici della Pugilistica S22 accompagnati dalla responsabile del settore giovanile Francesca Pignati e David Palombini, Albert Chernouz e Edwan Ridolfi della Canappa Boxe accompagnati dal maestro Walter Palombini.

Schivate all’indietro alla Mohamed Alì e repentini cambi guardia per il sambenedettese Benhassan, rotazioni con il busto e guardia alla Mayweather per il suo compagno di squadra Simone Giudici, impressionante velocità di schivate e attacco di rimessa per l’allievo più leggero David Palombini, efficaci combinazioni di colpi al viso e al tronco per Albert Chernouz e vittoria nella sua qualifica di allievo oltre i 50 kg per Edwan Ridolfi della Canappa Boxe. “La pugilistica giovanile marchigiana – ha dichiarato il presidente regionale Luciano Romanella – ha dimostrato di poter competere con le regioni più pugilisticamente avanzate. Le Marche rappresentato una piccola realtà ma che si difende bene nel panorama nazionale” ha concluso Romanella.