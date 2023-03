Scuola guida Car, al via gli Open day. Venerdì e Sabato nella sede di Civitanova Marche ( Videointervista )

EVENTO - Gli appuntamenti si terranno venerdì 31 marzo alle 18.30 e sabato 1 aprile alle 10.30 a Civitanova Marche, in via Martiri di Belfiore, 54. Simone Capriotti a Radio Fm1: «Prevenzione, sicurezza, green e inclusione sono i nostri capisaldi»

28 Marzo 2023 - Ore 14:08 ... Ai microfoni di Radio Fm1 Simone Capriotti

La Scuola guida Car è sempre più innovativa e inclusiva. Lo ha dimostrato Simone Capriotti, intervenuto questa mattina ai microfoni di Radio Fm1 durante ‘Svegliati Jess’, il programma condotto da Jessica Tidei. Ha presentato il primo evento live della Scuola guida Car ‘Guida e vai con sicurezza’. Un vero e proprio Open day per promuovere la guida in sicurezza. Sarà possibile anche testare la propria capacità di gestione delle situazioni di pericolo che possono capitare in strada. Gli appuntamenti si terranno venerdì 31 marzo alle 18.30 e sabato 1 aprile alle 10.30 a Civitanova Marche, in via Martiri di Belfiore, 54.

«Gli Open day sono una vera e propria novità perché non sono mai stati fatti prima – ha esordito Capriotti -. È un altro tassello per cambiare l’approccio a questo mondo e sensibilizzare i guidatori sul tema della sicurezza. Vogliamo renderli consapevoli e responsabili. È nostra premura formare bene e prevenire i sinistri stradali con pillole di istruzione pratica simulando condizioni di difficoltà improvvisa. Del resto il nostro mantra è “prevenire è meglio che curare” e queste iniziative vanno in questo senso. L’appuntamento sarà caratterizzato da cinque parti: uno incentrato sulla guida pratica e gli altri invece verteranno sul nostro progetto».

Si parla molto di Ai (Intelligenza artificiale) e anche in questo caso la Scuola guida Car è allineata agli sviluppi tecnologici, mantenendo i costi dei pacchetti accessibili: «Offriamo cinque filoni all’interno di un pacchetto unico modulabile su tre livelli, ovvero silver, gold e platinum. Sempre nell’ottica della consapevolezza e della sicurezza proponiamo una guida al simulatore che dà la sensazione di condurre un veicolo vero e proprio. Poi si passa alle lezioni pratiche tradizionali. Infine proponiamo due corsi di guida sicura, uno prima e uno dopo aver conseguito la patente. Nessuna autoscuola lo fa ma è fondamentale per riuscire a gestire le situazioni di pericolo. L’obiettivo consiste nell’incrementare l’esperienza di guida già durante i corsi. Il promoter di questo pacchetto è Giancarlo Fisichella, ex pilota di Formula 1 che non ha certo bisogno di presentazioni».

Quindi digitalizzazione e modernità sono i capisaldi della Scuola guida Car. «Abbiamo introdotto l’assistente h24 – ha annunciato – con l’intento di coniugare il rapporto umano con l’istruttore. Infatti proponiamo una formazione in sede con l’istruttore. A ciò si affiancherà l’assistente virtuale consultabile dallo studente h24. È gestito dalla Ai e tramite chat risponderà ai dubbi sollevati dagli allievi. Ha anche la capacità di parlare tutte le lingue. Questo garantisce anche una maggiore inclusività e abolisce le possibili barriere linguistiche». Non solo, inclusività vuol dire anche rivolgersi a soggetti con Dsa (disturbi di apprendimento) e dislessia: «Necessitano di approcci differenti – ha sottolineato – quindi torna in aiuto le possibilità incluse nella Ai, per esempio con le spiegazioni nel formato audio. I nostri insegnanti hanno partecipato a dei corsi su come riconoscere e comportarsi davanti a queste problematiche».

Si è passati poi alle polizze legate alla protezione e alla prevenzione. «Spesso non si conoscono i vantaggi di alcuni pacchetti assicurativi – ha affermato Capriotti -. Per esempio la tessera Aci garantisce un’assistenza a 360 gradi. Include il falegname, l’elettricista, il fabbro, l’idraulico, il medico, il recupero punti della patente corrispondendo 250 euro e offre convenzioni e sconti in tutta Italia. Molto importanti sono le polizze Capofamiglia e Infortuni. Costano circa 60 euro e coprono tutti i familiari. C’è la possibilità di attivare la Tcm per proteggere le persone care indicate nel contratto da possibili problemi finanziari in caso di decesso dell’assicurato, mettendo a loro disposizione un capitale definito nella polizza».

Alla Scuola guida Car l’attenzione al Green e alla sostenibilità è centrale, infatti si ha la possibilità di guidare moto e auto elettriche. «Ovviamente funzionano diversamente rispetto agli altri veicoli. Il cambio è automatico quindi l’approccio e gli automatismi sono differenti. È vero che le difficoltà sono inferiori, in ogni caso è importante fare esperienza».