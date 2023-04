Fermana, che spettacolo! L’impresa contro il Siena vale la salvezza e riaccende il sogno playoff

SERIE C - Vantaggio di Maggio al 25' del primo tempo e raddoppio di Parodi 18 minuti dopo. Nel finale Paloschi accorcia le distanze su rigore al 94' ma nel lungo recupero c'è spazio anche per il 3-1 dei gialloblu con Maggio che mette a segno una doppietta

1 Aprile 2023 - Ore 20:06 ...

FERMO – Vittoria doveva essere e vittoria è stata. La Fermana blinda la salvezza battendo il Siena 3-1 grazie alla doppietta di Maggio ed al colpo di testa di Parodi. Una gara che ha regalato emozioni a non finire al pubblico del Bruno Recchioni. Un primo tempo di dominio assoluto della Fermana che va al riposo con il meritato vantaggio di 2-0. Nella ripresa il Siena spinge nel tentativo di recuperare ed il gol di Paloschi su calcio di rigore ha generato un pò di apprensione tra i sostenitori gialloblù che hanno potuto liberare tutta la gioia dopo il diagonale vincente di Maggio a qualche secondo dalla fine. Con i tre punti di oggi la Fermana ha tagliato il traguardo della salvezza, un obiettivo che già qualche settimana fa sembrava vicinissimo. Una salvezza che arriva a coronamento di una stagione iniziata tra mille ostacoli e difficoltà ma che ha visto un grande gioco di squadra tra società, staff tecnico, giocatori e la città di Fermo che non ha mai smesso di far sentire l’affetto ai proprio beniamini. Restano ancora tre giornate da giocare, siamo certi che c’è spazio ancora per qualche soddisfazione.

IL TABELLINO

FERMANA 3 (4-3-3) Borghetto; Eleuteri (45’st Spedalieri), Pellizzari, Parodi, Gkertsos; Misuraca, Giandonato (26’st Graziano), Scorza (26’st Romeo); Neglia (37’st Pinzi), Busatto (37’st Fischnaller), Maggio. A disposizione: De Matteis, Nardi, Spedalieri. Vessella, Carosso, Nannelli, Pampano. Allenatore: Stefano Protti

ROBUR SIENA 1 (4-3-2-1) Lanni; Raimo, Verduci, Riccardi, Favalli; Buglio (18’st Frediani), Leone (28’st Castorani), Collodel (28’st Picchi) (28’st; Belloni; Orlando (18’st Paloschi); Di Santo. A disposizione: Manni, Berti, Bearzotti, Ciurli, Motoc, Rusnak, De Santis, Franco. Allenatore: Guido Pagliuca

MARCATORI 25’ Maggio, 43’ Parodi, 48’st (rig.) Paloschi, 54’st Maggio

ARBITRO Aleksandar Djurdjevic di Trieste(Peloso, Vitale, Amadei)

NOTE Ammonizioni: Leone, Scorza, Parodi, Castorani, Neglia, Graziano, Verduci – Espulsioni: – Corner: 5-9 – Recuperi p.t 2 ’, s.t. 10’

LA CRONACA

Come scrive l’ufficio stampa della Fermana, al minuto 11 Giandonato su calcio piazzato dai venti metri aggira la barriera ma il pallone passa di poco sopra la traversa. Fermana ancora in avanti al 13’, pericoloso traversone rasoterra di Gkertsos a tagliare l’area di rigore, Busatto commette fallo in attacco e l’arbitro ferma il gioco. Al 18’ iniziativa di Verduci che avanza palla al piede, il suo sinistro rasoterra da fuori area termina al lato della porta difesa da Borghetto. Al 19’ azione di prima dei canarini che si conclude con il tiro dal limite di Scorza, la palla termina nettamente alta. Al 20’ brivido per i tifosi di casa, Di Santo sfiora la traversa con una conclusione di destro. Al 25’ la Fermana passa in vantaggio con un capolavoro di Maggio bravo ad approfittare di un disimpegno sbagliato da parte di Favalli, conquista palla sulla trequarti, avanza e deposita in rete dopo aver messo a sedere anche il portiere ospite Lanni. Al 30’ provvidenziale anticipo di Parodi su insidioso cross di Di Santo dalla sinistra. Capitan Giandonato ci prova su piazzato da posizione invitante, la barriera forse troppo vicina respinge la traiettoria. Al 39’ uno scatenato Maggio si fa largo in area, gran botta di destro che viene respinta da un difensore del Siena. Sul successivo corner Scorza sul secondo palo manda la palla sull’esterno della rete. Al 43’ raddoppio della Fermana, imperioso stacco di Parodi su punizione di Giandonato, Lanni è battuto per la seconda volta. La Fermana continua a premere sull’acceleratore, Scorza prova l’acrobazia ma colpisce un difensore avversario e viene ammonito. Dopo due minuti di recupero l’arbitro decide di mandare le squadre negli spogliatoi.

Al 2’ del secondo tempo, Parodi ci riprova di testa sempre su cross di Giandonato, stavolta la palla non trova lo specchio della porta. Al 5’ Fermana ancora pericolosa su azione di corner, Lanni respinge un tiro teso di Maggio all’altezza del dischetto del rigore. Canarini vicinissimi al tris. All’8’ assist millimetrico di Giandonato per Maggio che salta un avversario entra in area e cade a terra dopo un contatto con un difensore ospite, l’arbitro fa proseguire l’azione. Al 16’ Buglio sul secondo palo va vicinissimo alla rete, la sua conclusione al volo su azione di corner viene respinta fortuitamente da un compagno di squadra. Al 20’ colossale palla gol non sfruttata da Paloschi che completamente solo non trova la porta, il suo diagonale sfiora il palo alla destra di Borghetto. Punizione di Di Santo al 24’, barriera superata ma Borghetto c’è e blocca una conclusione poco potente. Al 28’ azione dubbia in area senese, Busatto atterrato al centro dell’area di rigore ma il direttore di gara fa proseguire l’azione. Al 39’ il gioco viene interrotto dall’arbitro visto che i riflettori si sono spenti all’improvviso. Dopo qualche minuto il gioco riprende. Al 48’ concesso un rigore per atterramento di Paloschi, lo stesso attaccante si incarica della battuta e spiazza Borghetto. Al 50’ punizione insidiosa di Di Santo, palla che sfiora il bersaglio. Al 54’ Maggio in diagonale insacca la porta di Lanni, Fermana che va sul 3-1. Dopo 10 minuti di recupero la partita termina, la Fermana batte il Siena 3-1.