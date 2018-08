CALCIO - Il punto sui movimenti delle squadre fermane: Monturano Campiglione, Futura 96, Sangiorgese e Palmense, con uno sguardo anche alla retrocessa Pinturetta Falcor in Prima Categoria e al nuovo Monsampietro Morico guidato da Jacopo Birilli

FERMO – Tante le trattative che si stanno definendo in questa fase del calciomercato che vede coinvolte le squadre del fermano: dal rinnovato Monturano Campiglione alla rinforzata Futura 96, passando per una Sangio momentaneamente in stand by fino ad arrivare alla matricola Palmense, che si sta preparando per la nuova avventura in Promozione. Il punto anche sul mercato della Pinturetta Falcor, pronta per un campionato di Prima da protagonista per tentare la risalita dopo solo un anno, e su quello del nuovo Monsampietro Morico targato Jacopo Birilli, ex tecnico della formazione elpidiense.

MONTE URANO – Il Monturano Campiglione ha ripreso a sudare e si appresta a preparare il prossimo campionato di Promozione. Quest’anno però, a differenza delle ultime undici stagioni, alla guida dei calzaturieri non ci sarà più Roberto Bagalini, bensì Nello Viti, padre del terzino sinistro monturanese Daniele.

Oltre al tecnico 64enne, hanno lasciato il sodalizio di Agostino Liberini anche i gemelli Vallesi, Fabrizio attaccante e Paolo difensore, che dopo 13 anni cambieranno casacca e indosseranno quella della Monterubbianese in Prima Categoria, e il portiere Luca Diomedi ben 11 anni trascorsi con i lupi. Addii dolorosi anche quelli di Francesco Bosoni e Giacomo Ulissi, approdati in tandem all’Usa Santa Caterina, e di Riccardo Reucci.

Per un bomber che parte, uno ne arriva. Infatti il post Vallesi si chiama Matteo Ulivello, ex centravanti del Montecosaro che nell’ultima stagione ha realizzato 12 reti di cui una proprio al Monturano Campiglione. Tra i pali ad ereditare i guantoni di Diomedi sarà Samuele Isidori, ex portiere del Portorecanati promosso in Eccellenza. In difesa si è passati da un capitano ad un altro: salutato Paolo Vallesi ecco arrivare Enrico Finucci, classe 1988 ex leader del San Marco Servigliano Lorese. A centrocampo sono arrivate le geometrie e l’esperienza di Luca Cozzi, classe ’84 ex perno di Porto Sant’Elpidio e Montecosaro, mentre è sfumata del tutto la trattativa che portava Giacomo Gasparotto alla corte calzaturiera. Di fatto il centrocampista classe 1994 con alle spalle tanti anni di Serie D ed Eccellenza, dopo la stagione in Abruzzo con i Nerostellati era pronto ad indossare la maglia monturanese, ma per motivi personali ha dovuto fare ritorno a Cirié, comune di Torino dal quale proveniva. In avanti, per un reparto che già conta profili importanti come Moretti, Morlacco e Bracalente sarebbe stato sondato anche Simone Mangiola, esterno offensivo classe 1995 ex Servigliano Lorese e Sangiorgese. In ottica under, invece, il pallino del presidente Liberini porta il nome di Riccardo Fares, centrocampista classe 2000 della Vigor Sant’Elpidio Viola.

Dunque il Monturano Campiglione prende sempre più forma e l’8 agosto al Comunale di Monte Urano ospiterà il Montegiorgio di Massimo Paci, prossimo all’esordio in Serie D. Ottimo test soprattuto per il tecnico Viti, che riassaporerà la panchina dopo 7 anni di inattività.

CAPODARCO – Il grande caldo estivo non intacca minimamente il grande lavoro che sta portando avanti la dirigenza della Futura 96, la quale è sempre attiva sul mercato per potersi presentare al meglio ai nastri di partenza del prossimo campionato. Dopo aver salutato pedine importanti come i fratelli Antonio e Gianluca Murazzo e Alessandro Spinozzi passati alla corte dell’Afc Fermo, Paolo Angelini e Luca Bracciotti trasferitosi in tandem al nuovo Trodica di mister Marco Michettoni, il portiere Andrea Aquinati e l’eterno Matteo Bartolini, il sodalizio rossoblù ha deciso di affiancare al tecnico ascolano Gianni Clerici l’ex difensore Luca Bordoni, il quale dopo un paio di stagioni tribolate dal punto di vista fisico ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo e aiutare la squadra dalla panchina mettendo a disposizione la sua notevole esperienza.

Per quanto riguarda il mercato in entrata del team del patron Fausto Rogante, in ordine cronologico si sono accasati a Capodarco il centrocampista elpidiense classe 1993 Andrea Mancini, ex Pinturetta Falcor, il centravanti Riccardo Cingolani e l’esterno di centrocampo Skhodran Islami entrambi dal Porto Sant’Elpidio, il difensore classe 1999 Vladimir Belleggia e il centrocampista Francesco Basili, classe 2000 proveniente dalla Spes Valdaso. Inoltre nel mirino del direttore sportivo Daniele Santarelli compare il difensore classe 1983 Marco Morbiducci, ex Loreto, sul quale vi è anche il pressing del Villa Musone.

PORTO SAN GIORGIO – La Sangiorgese è stata regolarmente iscritta al campionato di Promozione. E questa è già una notizia. La più importante per quanto riguarda il palcoscenico della riviera nerazzurra che in questi ultimi giorni sta vivendo momenti di pieno marasma. La protesta degli Ultras Psg contro il presidente Gualberto Vitali Rosati e il presidente onorario Gabriele Frontoni e la successiva querela per diffamazione dei due dirigenti dimissionari nei confronti del gruppo dei tifosi, stanno facendo da contorno alla calda estate della Sangiorgese.

Dopo aver sfiorato i playoff per l’Eccellenza di una sola lunghezza, quello che sembrava un caposaldo da cui ripartire nella prossima stagione è diventato un punto di non ritorno: il capitano Massimiliano Gabaldi è partito alla volta di Servigliano, Matteo Petruzzelli ha scelto il Portorecanati, neo promosso in Eccellenza, e Marco Pennacchietti, tecnico che ha riportato la Sangio dalla Terza Categoria alla Promozione in quattro anni, è prossimo all’addio.

Dopo sei anni e tre promozioni l’ormai vecchia società si è detta stanca e ha deciso di passare la mano. Così, in attesa di nuovi acquirenti, i nomi che si sono susseguiti dalle parti di Porto San Giorgio sono stati innumerevoli. Da Giuseppe Aquino, difensore classe 1983 del Chiesanuova, a bomber Daniele Degano, ora finito nel Loreto di mister Lelli, passando per Marco Pantone, fantasioso trequartista con il vizio del gol protagonista della promozione in Eccellenza del Portorecanati ed ora approdato al Potenza Picena, fino ad arrivare a Marco Vita, regista classe 1994 in forza al Montegiorgio e riconfermato da Massimo Paci, e Alberto Donnari, terzino destro di proprietà della Fermana, non confermato dal Montegiorgio e cercato dalla Civitanovese. Alla fine, per quanto riguarda il mercato della Sangiorgese, quello che sembra essere l’unico punto fermo per la prossima stagione è la riconferma a centrocampo di Marco Bigoni, il quale ha rifiutato le avance dell’Anconitana e della Civitanovese.

MARINA PALMENSE – Non chiamatela matricola. Nel prossimo campionato di Promozione la Palmense punta ad esserci e si candida ad essere la squadra rivelazione del torneo. La compagine del presidente Giuliano Paradisi, dopo aver riconfermato il condottiero della storica promozione Stefano Cipolletta, ha salutato il capitano nonché bomber Simone Raffaeli e si è concessa una campagna acquisti faraonica.

Riconfermati Manuele Santagata e Nicolò Scotucci, in attacco sono arrivati Jimmy Frascerra, esterno esplosivo classe 1995 nelle ultime stagione alla Servigliano Lorese, e Marco Pelliccioni, classe 1985 doppione dell’ex San Marco proveniente dalla Centoprandonese. Rimangono in maglia arancio-verde i difensori Claudio Cocciaretto e Andrea Mattioli, insieme ai centrocampisti Yuri Croceri, Nicolas Baldo e Cristiano Mauro. A difendere la porta invece è arrivato Alessio Osso, classe ’95 ex Porto Sant’Elpidio (Promozione), Vis Pesaro e Folgore Veregra (Serie D) e Martinsicuro (Eccellenza abruzzese). Per quanto riguarda il parco under, sfumato Benigni dalla Pinturetta, sono arrivati i 2000 Pietro Giugliano e Davide Iuvalè dalla Fermana e i 1999 Lorenzo Cimadamore dal Porto Sant’Elpidio e Leonardo Corsini dall’Atletico Azzurra Colli.

Gli ultimi tasselli prima della conclusione della campagna acquisti potrebbero essere Simone Caracini, classe 2000 della Sambenedettese, il difensore classe 1995 Michele Pagliarini dell’HR Maceratese e Andrea Fabiani, ex attaccante della Sangiorgese. Tutti profili sui quali la dirigenza della Palmense starebbe valutando il da farsi.

PORTO SANT’ELPIDIO – Chi la Promozione l’ha lasciata ma non vede l’ora di tornarci è la Pinturetta Falcor del patron Stelio Verdecchia, che si candida ad essere assoluta protagonista per la prossima stagione di Prima Categoria pur non essendo riuscita ad ottenere il “sì” di Stefano Spagna. Infatti l’attaccante classe 1991, che lo scorso campionato ha realizzato 10 reti con la compagine arrivata penultima in classifica, in questi mesi è stato oggetto del desiderio di diverse società: inizialmente sembrava cosa fatta con l’Anconitana, la quale poi ha chiuso ogni spiraglio virando sugli argentini ex Civitanovese Ruibal e Zaldua, poi è stato seguito dal Loreto, che però ha ufficializzato il colpo Degano, successivamente si è fatto avanti il Potenza Picena, ma l’arrivo di Marco Pantone ha bruciato la trattativa, subito dopo è stata la volta del Montecosaro, dove però il ds Francesco Livi si è trovato difronte all’imbarazzo della scelta dovendo valutare anche i profili di Andrea Atragene (’91 ex Servigliano Lorese) e Manuel Santagata (’96 della Palmense). Alla fine, proprio quando il destino di Spagna sembrava essere legato ancora una volta alla riviera elpidiense, ecco che il Loreto ha piazzato l’affondo decisivo aggiudicandoselo. Ad aver sposato il progetto del presidente Verdecchia, andando a rinforzare il reparto avanzato rossoblù, è stato bomber Riccardo Amadio (’85) in uscita dall’Elpidiense Cascinare.

Sono diversi, invece, i giocatori in uscita: il portiere Marco Iacopini è passato al Montecosaro di Francesco Cantatore, il difensore Luca Gobbi (’88) ha scelto la Monteluponese, mentre non si è concretizzato il tesseramento alla Palmense di Riccardo Benigni (terzino sinistro classe 1999), che non avendo alcun vincolo resta ancora alla ricerca di una sistemazione.

Il destino della Pinturetta è legato inevitabilmente a quello del Monsampietro Morico. Infatti la nuova società del presidente Simone Brasili, subentrato al fratello Marco rimasto in carica per 12 anni, ha scelto per la prossima stagione di Prima Categoria la figura di Jacopo Birilli come guida tecnica della squadra. L’ex allenatore rivierasco per assemblare la rosa per il prossimo campionato ha attinto alla sua vecchia formazione elpidiense portandosi dietro l’esterno destro classe 1992 Andrea Cancellieri e il difensore centrale del 1997 Marco Mosca. Ha sposato il progetto del rinnovato Monsampietro Morico anche Marco Santacroce, attaccante classe 1997 ex Porto Sant’Elpidio proveniente dalla Vis Faleria. L’ultimo rinforzo dalla riviera per la compagine di Birilli potrebbe essere Giacomo Quinzi, ma l’attaccante ex Porto Sant’Elpidio e Futura 96 sembra preferire la destinazione Vis Faleria per questioni di logistica.

Leonardo Nevischi