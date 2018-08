FERMO - Un luogo fisico, al numero 18 di via Zeppilli, che si aggiunge ai punti virtuali della pagina Facebook, sito web, mail, carta dei servizi e numero whatsapp come servizi di contatto diretto con gli utenti

di Nunzia Eleuteri

“Ci scrivi, ci leggi, ci trovi” è il progetto illustrato questa sera dal direttore dell’Area Vasta IV, Licio Livini, al chiostro della sede della direzione generale in via Zeppilli a Fermo, alla presenza del presidente della Regione Marche, Luca Ceriscioli, dell’assessore al bilancio regionale, Fabrizio Cesetti, del consigliere regionale Francesco Giacinti, della presidente della provincia Moira Canigola, del vice sindaco di Fermo Francesco Trasatti e rappresentanti dei comuni del fermano.

“La sanità deve rispondere agli obiettivi in maniera forte e concreta – ha esordito il direttore Livini – Se riusciamo a dare contenuto a questi percorsi avremo dato un servizio utile e di qualità agli utenti. Il progetto che presentiamo oggi ha coinvolto l’Urp, il distretto sanitario e l’ambito territoriale. È un progetto che ha un luogo fisico (il civico 18 di via Zeppilli, ex portineria dell’ospedale psichiatrico) e un luogo virtuale cioè il sistema web che ci consente di raggruppare le nostre attività in percorsi e metterci in contatto diretto con gli utenti.”.

Alla dott.ssa Maria Flavia Spagna, Responsabile dell’Urp, l’onore di spiegare nel dettaglio il progetto a cui ha dedicato tanto tempo e passione:”La vera sfida inizia domani; – ha sottolineato – in questi tanti anni di lavoro all’ufficio relazioni con il pubblico, abbiamo rilevato dati importanti. Il cittadino ha bisogno di servizi, risposte e percorsi di salute. Si presenta ai nostri servizi con una grande fragilità emotiva e senza conoscere il sistema. I bisogni sono complessi e sempre più articolati. Ecco l’importanza della comunicazione che possa essere più immediata, trasparente e soprattutto pertinente. L’ufficio relazioni con il pubblico non è l’ufficio reclami (questi vengono raccolti per essere gestiti), l’Urp è prima di tutto l’ufficio comunicazione, deve mettere in contatto il bisogno con il servizio. La pubblica amministrazione – ha concluso la dott.ssa Spagna – non può fare a meno della comunicazione e, quindi del web e dei social. Informazione e comunicazione sono a carico dell’Urp, il distretto si occuperà dell’organizzazione e operatività potendo avvalersi anche di dati raccolti dall’urp stesso. Un gestionale raccoglierà le richieste e segnalazioni pervenute. Ringrazio il direttore Livini che ha sostenuto con forza questa iniziativa, credendoci fino in fondo e permettendo tutto ciò.”.

La sanità accorcia così le distanze attivando:

– un numero whatsapp 366.8341033 che rappresenta il “Ci scrivi” del progetto;

– una pagina Facebook “Asur Fermo – Urp” che rappresenta il “Ci leggi”;

– un punto unico di accesso “Civico 18” di via Zeppilli inaugurato questa sera e che corrisponde al “Ci trovi”.

Il punto unico sarà aperto, per informazioni-orientamento-collegamento ai servizi, dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 16:30 e il sabato dalle 8:30 alle 13:00.

Oltre al numero whatsapp, l’Urp può essere contattato attraverso la mail dedicata urp.av4@sanita.marche.it mentre la carta dei servizi (clicca qui) può essere consultata attraverso il sito internet www.asurmarche4.it

Soddisfatto il presidente della Regione, Luca Ceriscioli:”Un meccanismo virtuale di accompagnamento agli utenti che è molto utile – ha commentato – Così come utile è un punto fisico di contatto. Voglio fare i complimenti all’Area Vasta IV per aver perseguito questo obiettivo. Gli atteggiamenti che mettono al centro gli utenti fornendo più servizi possibili sono sempre lodevoli. Possiamo fare sempre meglio e cerchiamo di farlo. Fortunata quella realtà che ha operatori che capiscono l’importanza dello spirito di iniziativa per ottimizzare i servizi.”.