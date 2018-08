La corsa verso Miss Italia: Anita Privitera vince Miss Miluna Marche e va alle prefinali di Jesolo

SANTA VITTORIA IN MATENANO - Assegnata in Corso Matteotti la fascia di Miss Miluna Marche, vince una 22enne di Porto Sant'Elpidio, studentessa di Scienze dell'educazione a Macerata, che ora si prepara per le prefinali nazionali; alle sue spalle l'anconetana Sara Labidi e Claudia Pirro di Montecosaro

... domenica 19 agosto 2018 - Ore 17:13

Continua a comporsi la rosa delle bellissime marchigiane che si contenderanno scettro e corona di Miss Italia. Anita Privitera, ventiduenne di Porto Sant’Elpidio, è “Miss Miluna Marche 2018”, scelta tra 16 splendide ragazze nella competizione che si è svolta sabato 18 agosto a Santa Vittoria in Matenano, nello storico Corso Matteotti. L’ambita fascia è stata consegnata da Alice Rachele Arlanch, Miss Italia 2017 nonché presidente della giuria che vedeva schierato tra gli altri Fabrizio Vergari, sindaco della cittadina ospitante. Francesca Berdini dell’omonima gioielleria di Servigliano ha consegnato alla vincitrice il gioiello Miluna. La Privitera studia Scienze dell’Educazione all’università di Macerata con la mira di fare la pedagogista e di specializzarsi in pedagogia clinica. Già avvezza al mondo del cinema per aver interpretato una piccola parte nel film “Tiro Libero” con Paolo Conticini e Samuele Riggioni, è anche volontaria Avis ed ama definirsi “donatrice di sorrisi”.

Sara Labidi di Ancona e Claudia Pirro di Montecosaro si sono piazzate rispettivamente al secondo e terzo posto nella serata del 18 agosto presentata da Marco Zingaretti e che ha visto la partecipazione di Angelica Berretta, già “Miss Sorriso Marche 2018”. Ad intrattenere il numeroso pubblico, la cantante Maria Luna Cattalani. Le reginette sono ora attese alle prefinali nazionali di Jesolo.