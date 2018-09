TRAFFICO - Fino a lunedì la situazione è di massima allerta visto anche il traffico da bollino nero, soprattutto verso nord, per il ritorno a casa dei vacanzieri.

7 km di coda verso Pescara tra Porto Sant’Elpidio e Pedaso e 11 km di coda in direzione di Ancona tra Val Vibrata e Pedaso. Questa la fotografia, nella tarda mattinata di oggi, di quello che si preannuncia essere un nuovo fine settimana non facile lungo il tratto fermano dell’autostrada A14. Fino a lunedì la situazione è di massima allerta visto anche il traffico da bollino nero, soprattutto verso nord, per il ritorno a casa dei vacanzieri.

Una situazione che viene monitorata in tempo reale dal prefetto Maria Luisa D’Alessandro, con l’ausilio del questore Luciano Soricelli, il comandante provinciale dei carabinieri, Antonio Marinucci, il comandante provinciale della guardia di finanza, Domenico Rizzo, il comandante della sezione polizia stradale di Fermo, Ernesto Bamonti, il dirigente del compartimento della polizia stradale Marche Leonardo Biagioli, la sottosezione della polizia autostradale di Porto San Giorgio e i rappresentanti dei comandi dei vigili urbani, di Anas, della direzione VII tronco società Autostrade.

Restano in atto i provvedimenti messi in atto dal comitato riunitosi due giorni fa in prefettura per garantire la sicurezza degli automobilisti. Dalle 8 alle 20 di sabato primo settembre, dalle 8 alle 20 di domenica 2 settembre e dalle 8 alle 20 di lunedì 3 settembre la carreggiata nord sarà libera da restringimenti mentre sulla carreggiata sud potranno transitare i soli veicoli leggeri restando quindi vietata su essa la circolazione per i mezzi pesanti con massa superiore alle 7,5 tonnellate e per gli autobus. Le auto invece potranno transitare nel mini-tunnel allestito all’interno della galleria Castelli di Grottammare dove proseguono a ritmo serrato, anche di notte, i lavori di ripristino dei danni provocati dall’incendio del mezzo pesante avvenuto la scorsa settimana.

Ecco i percorsi alternativi per i mezzi pesanti e gli autobus nelle fasce orarie soggette a divieto consigliati:

LUNGHE PERCORRENZE:

-Per chi proviene da Bologna percorrere l’A1 in direzione di Roma per poi raggiungere la A14 attraverso A24 e A25;

-Per chi dalla A14 ha superato il nodo di Bologna, prendere la E45 a Cesena per poi prendere l’A1 ad Orte e tornare in A14 attraverso l’A24 e l’A25;

-Per chi dalla A14 ha superato Cesena prendere da Ancona la SS76 e la SS318 del quadrilatero Umbria-Marche fino a Perugia per poi prendere l’E45 fino ad Orte e percorrere l’A1 verso Roma e tornare in A14 attraverso l’A24 e l’A25;

BREVI PERCORRENZE:

Per chi dalla A14 ha superato il nodo di Ancona uscire a Pedaso e rientrare a San Benedetto del Tronto dopo aver percorso la SP238 verso Comunanza, la SP237 Verso Mozzano per poi raggiungere Ascoli Piceno dalla SS4 Salaria e raggiungere l’A14 dalla SP1.