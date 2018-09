I buyer internazionali “comprano” le Marche, in tour tra Fermo e Moresco

TURISMO - Dal 27 al 29 settembre incontri di commercializzazione dell’offerta turistica marchigiana con operatori da 15 Paesi. Il Fermano destinazione di uno dei cinque tour previsti

Prenderà il via a Pesaro il 27 settembre, presso l’Hotel Execelsior, la nuova edizione del Buy Marche, evento internazionale BtoB organizzato dalla Regione Marche per favorire l’incontro tra l’offerta turistica marchigiana e i mercati internazionali. Una tre giorni , fino al 29 settembre, dove più di 150 operatori turistici (45 tour operator incoming Marche e 105 strutture ricettive) e 65 buyer esteri provenienti da più di 15 Paesi (Austria, Belgio, Repubblica Ceca, Svizzera, Germania, Danimarca, Finlandia, Francia, Lituania, Lettonia, Paesi Bassi, Polonia, Russia, Svezia, Ucraina, Inghilterra) saranno in connessione diretta per stringere relazioni commerciali.

“E’ un’iniziativa su cui puntiamo molto – spiega l’assessore regionale al Turismo-Cultura, Moreno Pieroni – proprio per riposizionare le Marche sui mercati esteri, tanto che la Regione ci sta lavorando da inizio anno per costruire un programma intenso e all’insegna dell’operatività. Abbiamo fatto attentissime selezioni dei buyers da invitare all’evento , basate su interviste e raccolta di informazioni oltre che di analisi dei loro cataloghi dei prodotti turistici per individuare in maniera mirata le offerte che meglio rispondono al prodotto turistico marchigiano. Arriveranno a Pesaro top manager o direttori commerciali, in grado quindi di prendere decisioni sull’acquisto dei pacchetti turistici. Confidiamo quindi che gli esiti siano soddisfacenti per tutti”.

Il vero e proprio incontro operativo per la commercializzazione dell’offerta turistica sarà il 28 settembre e sarà preceduto in mattinata dal Focus “Marche, endless beauty”, durante il quale saranno presentati da parte del Servizio Sviluppo e Valorizzazione delle Marche, i cluster tematici, itinerari, proposte vacanza e i grandi eventi 2019/2021. Quindi si entrerà nel vivo delle contrattazioni con i lavori del workshop. Gli operatori marchigiani potranno conoscere e allacciare rapporti con i buyer stranieri proponendo prodotti Leisure come Art Cities&Towns, Marchelifestyle-Country&Flavours (agriturismo, turismo wine&food), Relax&Wellness, Sun&Sea, Active&Outdoor (Cammini, bike, Trekking).

Il programma prevede anche una sezione di vera e propria ambientazione e conoscenza dei nostri territori:una giornata nel corso della quale i buyer internazionali di Buy Marche avranno modo di apprezzare la grande varietà dell’offerta turistica Marche grazie a diversi tour che li porteranno su tutto il territorio regionale, compresi le visite a cantine e frantoi, show cooking e wine tasting.

Cinque i tour previsti:

Pesaro/ Urbino: visita di Urbino, del Palazzo ducale e della Casa Natale di Raffaello in vista delle Celebrazioni per il quinto centenario della morte (2020) del pittore urbinate. Pranzo a base delle tipicità del Montefeltro (Prosciutto di Carpegna, passatelli, carni locali selezionate e vini locali . Visita di Fano con degustazione della Moretta fanese e passeggiata in bicicletta lungo la pista ciclabile del litorale Fano-Pesaro.

Ancona: Visita del centro storico e del Duomo, del porto antico con l’Arco di Traiano, Mole vanvitelliana, Passetto. Wine tasting e visita della Baia di Portonovo. Pranzo a base di piatti con i Moscioli di Portonovo, brodetto all’anconetana e vini locali . Escursione a Frasassi per visita delle Grotte.

Macerata: Visita di Recanati e tour dei luoghi leopardiani; visita di Loreto e della Santa Casa; pranzo a base di vincisgrassi e agnello (vini e liquori locali); visita di Macerata e dello Sferisterio

Fermo: sosta negli Outlet del Fermano; Visita di Fermo, delle Cisterne romane e del Teatro dell’Aquila; Cooking class e pranzo a base di piatti con i Maccheroncini di Campofilone, ciauscolo, scottona marchigiana, vini locali ; visita di Moresco e Torre di Palme, entrambi nel Club dei Borghi più belli d’Italia.

Ascoli Piceno: Visita di Offida e dell’Enoteca regionale; cooking class e pranzo a base di Olive ascolane e fritto misto all’ascolana; visita di Ascoli Piceno e del Caffè Meletti; tour nella Riviera delle Palme.