POLITICA - Indisponibile Paolo Nicolai per impegni lavorativi, dall'assessore regionale arriva l'appoggio all'attuale segretario della federazione provinciale del partito

“Fabiano Alessandrini? È una candidatura autorevole per la segreteria regionale del Pd”. È quanto affermato da Fabrizio Cesetti, esponente dei democratici e assessore regionale al Bilancio.

L’ex presidente della Provincia, quindi, dopo aver verificato l’indisponibilità di Paolo Nicolai, punta dritto sul presidente della Steat e segretario della Federazione provinciale. “Io penso che le Marche del sud ed, in particolare, la federazione di Fermo – ha affermato Cesetti all’agenzia Dire – possano dare un contributo importante per la composizione del quadro politico regionale- spiega Cesetti-. Per questo noi abbiamo sempre detto che avremmo messo a disposizione la nostra classe dirigente. Mi ero pronunciato per Nicolai ma ha problemi legati agli impegni lavorativi e con senso di responsabilità si e’ fatto da parte. La candidatura di Alessandrini e’ in campo, è il segretario di una federazione che ha vinto tante competizioni elettorali in questi ultimi anni”.