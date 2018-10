MARCHE - Volontari in arrivo in alcune pro loco della regione, per sviluppare progetti relativi alla storia locale e per migliorare il lavoro organizzativo

di Alessandro Giacopetti

“I cammini marchigiani dalla viabilità preromana a oggi” è il titolo del bando realizzato dall’Unpli Marche, scaduto il 28 settembre, che ora passa alla seconda fase: quella della selezione dei candidati presentatisi, in programma sabato 20 ottobre a Fano. Entreranno in ruolo da dicembre. Rientra nel bando del Servizio Civile Nazionale e riguarda il settore Patrimonio artistico culturale per la valorizzazione della storia e cultura locali. 49 i volontari inseriti per un anno in 18 Pro Loco. Nel Fermano 1 andrà a quella di Monte Rinaldo e 2 nella sede Unpli provinciale al palazzo del turismo a Porto san Giorgio. I loro compiti saranno quelli di sviluppare la tematica dei Cammini Preromani attraverso ricerche e collegamenti ad esempi con la vicina Fermo.

“Per la prima volta – annuncia Mario Borroni, presidente regionale dell’Unione Pro Loco d’Italia – anche l’Unpli avrà dei volontari che lavoreranno nell’ufficio della sede provinciale di Fermo. Oltre a sviluppare il filone centrale del progetto, i loro compiti saranno anche quelli di segreteria, aggiornamento del sito internet e dei profili social, rapporti con le pro loco e con i soci”. “Avere un volontario per la nostra pro loco – aggiunge Gianmario Borroni, sindaco di Monte Rinaldo – è un risultato importante per un piccolo Comune come il nostro. Qui soci e volontari della pro loco collaborano in modo sistematico in tutte le iniziative che realizziamo, incluse quelle per valorizzare l’importante area archeologica della Cuma”.