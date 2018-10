POLITICA - Entro il 5 novembre si devono presentare le candidature a segretario, tra il 9 e il 13 vanno celebrate le riunioni di circolo. La convenzione regionale si terra' il 24 novembre

Ci saranno domenica 2 dicembre le primarie per eleggere il segretario regionale del Pd delle Marche. La direzione regionale dei dem, come spiega l’agenzia Dire, ha approvato all’unanimità in queste ore il regolamento congressuale che prevede anche il crono programma ed e’ stata nominata la commissione regionale.

Entro il 5 novembre si devono presentare le candidature a segretario, tra il 9 e il 13 novembre vanno invece celebrate le riunioni di circolo. La convenzione regionale si terra’ il 24 novembre, le primarie il 2 dicembre e, infine, sabato 15 dicembre verra’ convocata la nuova assemblea regionale del Partito democratico.

Circa 25 i presenti alla direzione: tra di loro anche il sindaco di Ancona, Valeria Mancinelli, il segretario provinciale del Pd di Pesaro Urbino, Giovanni Gostoli, e l’ex deputato, Emanuele Lodolini. Arrivati, a lavori iniziati, anche il governatore, Luca Ceriscioli, e il sindaco di Pesaro, Matteo Ricci.

Alla consultazione interna di inizio dicembre il Pd fermano si presenterà con la candidatura di Fabiano Alessandrini, che avrà a disposizione un lasso di tempo relativamente breve per trovare consenso anche nelle altre federazioni provinciali del partito.