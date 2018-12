Il Polo Urbani guarda al futuro: tanti indirizzi di studio e l’inclusione come bandiera

PORTO SANT'ELPIDIO - L'istituto guidato dal prof. Roberto Vespasiani si articola in tre sedi e tre rami formativi: liceale, tecnico e professionale; è il secondo polo scolastico delle Marche per accoglienza di ragazzi con disabilità e bisogni speciali

Si svolgerà il 16 dicembre la seconda delle quattro date di “Scuole aperte” dell’IISS Carlo Urbani che racchiude i plessi di Porto Sant’Elpidio, Montegiorgio e Sant’Elpidio a Mare. Sarà l’ultima giornata di orientamento del 2018, altre due si ripeteranno il 13 ed il 27 gennaio 2019, dalle 10 alle 12.30 e dalle 15. alle 18.30.

Il simbolo dell’istituto vede rappresentate, in forma stilizzata, tre persone che si uniscono in un abbraccio. Un logo che simboleggia le tre sedi del Polo ma vuole anche esprimere pace ed umanità.

“Sono legato a questo disegno, che rappresenta un’idea di famiglia, di pace, di inclusione, che riteniamo valori irrinunciabili” nota il dirigente, Roberto Vespasiani.

Il Polo Urbani spazia dalla formazione liceale a quella tecnica e professionale. Porto Sant’Elpidio, dove è in vigore la settimana corta (non si va a scuola il sabato) ospita tutte e tre le opzioni, con il Liceo scientifico, delle scienze applicate e quello sportivo, realtà unica nel panorama provinciale. Ci sono poi l’Istituto tecnico economico (ex ragioneria) con gli indirizzi in amministrazione finanza e marketing, relazioni internazionali. Per la formazione professionale c’è l’indirizzo alberghiero, con indirizzo in enogastronomia, servizi di sala e vendita, accoglienza turistica e pasticceria. A Sant’Elpidio a Mare trova spazio l’indirizzo alberghiero, analogo a quello di Porto Sant’Elpidio, ed il corso in Servizi sociosanitari. A Montegiorgio la formazione liceale (scientifico, scienze applicate e scienze applicate con potenziamento sportivo) e quella tecnica, con gli indirizzi in amministrazione finanza e marketing e relazioni internazionali.

Ampia la gamma di progetti, dagli stage linguistici all’estero alle certificazioni (PET, FCE, DELE, DELF). Aperti anche i corsi ECDl per l’acquisizione della patente informatica, incontri con la scienza, gli autori e le Istituzioni. Corsi di giornalismo, coding a scuola e programmazione di robot, coro scolastico polifonico, viaggi di istruzione.

“La riforma dell’ordinamento professionale – il pensiero del dirigente Vespasiani – ci porta verso una didattica sempre più laboratoriale. Stiamo spingendo molto per aprire all’apprendistato, una forma interessante di avvicinamento al mondo del lavoro. Sperimentiamo situazioni per renderlo un elemento premiante. Proponiamo un ampio indirizzo di studi. Per quanto riguarda il professionale, l’alberghiero ci sta dando buone soddisfazioni, partecipiamo a numerose manifestazioni, siamo partner di Tipicità, i progetti in piedi sono davvero numerosi. Sta riscuotendo apprezzamento il corso in servizi sociosanitari che, oltre al diploma, permette di conseguire la qualifica di Operatore Socio Sanitario“.

Un indirizzo, quest’ultimo, proposto al Tarantelli, sede di Sant’Elpidio a Mare, in grande crescita, vista la crescente domanda territoriale di figure professionali da impiegare nelle strutture ospedaliere e residenziali. La scuola Tarantelli ha oggi la sede principale in via Prati, che raccoglie tutte le classi, mantenendo laboratori, sale e cucine nella sede storica di Corso Baccio. Sono prossimi i lavori di adeguamento al primo piano di Palazzo Montalto Nannerini, che ai piani superiori vedrà inaugurata a breve una nuova casa di riposo.

“Quanto agli studi liceali – prosegue il prof. Vespasiani – oltre allo scientifico ed alle scienze applicate, sicuramente ci caratterizza il liceo sportivo, un unicum nel nostro territorio. Si tratta di un liceo scientifico con una maggiore propensione verso le discipline sportive, ben 6 ore settimanali rispetto alle 2 degli altri indirizzi superiori. Recentemente abbiamo anche adeguato le strutture, realizzando un pistino di atletica. Altro aspetto caratterizzante dell’IISS Urbani è la forte propensione all’inclusione. Sono ben 102 gli studenti con disabilità e bisogni speciali, con progetti specifici ed una didattica dedicata, che conta 60 cattedre di docenti di sostegno. Numeri che rendono il Polo leader nel Fermano e secondo nelle Marche. Grazie alla collaborazione con le equipe mediche UMEE dell’Area vasta 4 Asur ed i servizi sociosanitari vengono avviati progetti di inserimento lavorativo, tirocini formativi ed esperienze di alternanza scuola-lavoro per studenti disabili e svantaggiati. Credo che l’inclusione sia una nostra bandiera – conclude Vespasiani – E’ un settore nel quale la nostra scuola ha investito fortemente e che ci inorgoglisce. Mi piace ricordare, tra i tanti esempi, il baskin, che pratichiamo nella nostra scuola. Si tratta del basket che vede giocare insieme normodotati e alunni con disabilità. Siamo stati tra i primi ad attivarci in una disciplina con un forte valore aggregativo ed inclusivo“.

Per maggiori informazioni sull’offerta formativa si può consultare il sito polourbani.gov.it/orientamento/ contenente, video, quadri orari, volantini ed altro materiale informativo. E’ possibile contattare il numero 0734.99.14.31, scrivere ad apis00200g@istruzione.it o seguire le pagine social IISS Carlo Urbani su Facebook e polourbani su Instagram.