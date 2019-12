Prove di musical a Sant’Elpidio per Sofia Tornambene: anche la star di X Factor nel cast di Salvatore Giuliano

SANT'ELPIDIO A MARE - La vincitrice del talent di Sky pronta a nuove esperienze:"X Factor un'esperienza indimenticabile, ho imparato tantissimo"

di Pierpaolo Pierleoni

Dal Forum di Assago, dove ha trionfato alla tredicesima edizione di X Factor, al Casale Cs per tuffarsi nel mondo del musical. Sofia Tornambene era a Sant’Elpidio a Mare, questo pomeriggio, per provare, insieme agli interpreti della Compagnia della Marca, Salvatore Giuliano, per le musiche di Dino Scuderi, che andrà in scena il 13 gennaio 2020 al Teatro Nuovo di Milano. Ci sarà anche lei nel cast dello spettacolo che racconta gli ultimi anni del celebre bandito siciliano. Il Casale messo a disposizione da Simone Corradini è ormai da tempo il luogo ufficiale per la preparazione degli spettacoli della compagnia, che oggi ha visto un’ospite speciale.

Dopo le prove, la diciassettenne di Civitanova Marche si è concessa a foto ed autografi con alcuni fans arrivati per salutarla. “Era la prima prova con loro e mi sono trovata molto bene – racconta la cantante – mi ero già avvicinata al teatro musicale negli anni scorsi, non è una novità per me, è un mondo affascinante”. E’ stato un successo oltre ogni attesa, quello al talent di Sky, ma per lei di certo non è un punto di arrivo. “X Factor è stato uno splendido trampolino di lancio, ho conosciuto grandi professionisti ed ho imparato tantissimo, è un’esperienza che mi ha insegnato tanto e mi ha fatto crescere – racconta Sofia – Non sono mancate le difficoltà, sono stata lontana da casa, ho imparato a risolvere i problemi da sola e credo di aver acquisito più consapevolezza”.

Da neanche un paio di settimane è tornata alla normalità marchigiana, dove ha trovato una città ed una regione pronte ad abbracciarla. “Il calore che ho ricevuto mi ha emozionato davvero molto. Ho festeggiato insieme a tanti amici e familiari, a casa mi hanno fatto trovare un cartellone gigantesco con tanti palloncini intorno, ho percepito un grande affetto, non me lo aspettavo”. Il successo ad X Factor le è valso anche un contratto discografico e “da gennaio sarò a Milano per iniziare a preparare un album, non vedo l’ora di cominciare”.

A Milano, però, sarà anche sul palcoscenico come interprete di Salvatore Giuliano, per le musiche di Dino Scuderi. E’ il primo lavoro portato in scena dalla Compagnia della Marca. Una storia appassionante, intrecciata ai grandi eventi della storia siciliana ed italiana del dopoguerra. Sofia ha provato il brano che eseguirà il 13 gennaio insieme al regista Roberto Rossetti,che è anche direttore artistico della compagnia, al protagonista Francesco Properzi, a Cristian David Ruiz, Fabio Tartuferi ed Enrico Verdicchio.