di Paolo Gaudenzi

PORTO SANT’ELPIDIO – L’Atletico ha un nuovo direttore generale.

Di origini sarde, nelle Marche già dietro la scrivania dirigenziale, tra le altre, di Jesina e Sangiustese, Cossu ha maturato notevole esperienza in categoria e da quest’oggi sarà dunque chiamato, insieme al resto dello staff tecnico e dirigenziale, a risollevare le sorti del sodalizio rivierasco.

Ultima con soli due punti all’attivo nel girone F di Serie D, la compagine del presidente Gianpaolo Marini ha iniziato la stagione articolata su un collettivo decisamente caratterizzato dalla linea verde, elemento che ha portato, di comune accordo, anche alla recente risoluzione del rapporto con l’ormai ex tecnico Mirko Omiccioli, con squadra affidata a Claudio Tridici.

Nei prossimi giorni vedremo dunque i correttivi che Cossu andrà ad apportare all’undici rivierasco, con l’auspicabile arrivo, quanto prima, di giocatori esperti per la Serie D in grado cioè di far crescere il potenziale dei giovani calciatori, parallelamente al pronto miglioramento dei risultati sul campo, per ovvi e doverosi positivi risvolti di classifica.

