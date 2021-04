Covid, 16 morti nelle Marche:

una vittima è di Porto Sant’Elpidio

IL BOLLETTINO del Servizio sanità – Dieci le persone decedute in provincia di Ancona, due in quella di Ascoli e nel Pesarese, una nel Fermano. Due le vittima all'Inrca di Fermo

3 Aprile 2021 - Ore 21:14 ...

Sono 16 le persone morte nelle Marche e positive al Covid secondo l’ultimo Bollettino del Servizio sanità. Tra i residenti in provincia di Fermo è scomparsa una donna di 91 anni di Porto Sant’Elpidio. Due decessi all’Inrca di Fermo.

Una delle vittime è del Maceratese: si tratta di una donna di 89 anni di Recanati che era ricoverata all’ospedale di Torrette, ad Ancona. Sia lei, che le altre 15 vittime, avevano delle patologie pregresse, secondo quanto indicato nel bollettino. Dieci i morti in provincia di Ancona. Si tratta di una donna di 93 anni di Chiaravalle, di una 87enne di Santa Maria Nuova, entrambe decedute all’Inrca di Fermo, di un 82enne e di una 92enne di Fabriano, di una 81enne di Maiolati Spontini, di un 75enne di Jesi, di una 77enne di Offagna, di una 83enne di Senigallia, di un 79enen di Serra De’ Conti, di un 70enne di Castelleone di Suasa. In provincia di Pesaro sono morti un uomo di 70 anni di Pesaro, e un 77enne di Cagli. In provincia di Ascoli sono state due le vittime: una 90enne di Ascoli e un 86enne di Monsampolo.