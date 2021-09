Covid, 4 in meno in terapia intensiva: due decessi

I DATI del Servizio Sanità - Sono 94 i nuovi casi nelle Marche riscontrati su 2.194 tamponi effettuati nel percorso nuove diagnosi (4,3%). In discesa i pazienti negli ospedali

18 Settembre 2021 - Ore 15:33 ...

Quattro ricoverati in meno in terapia intensiva nelle Marche da ieri, tre i ricoverati in meno tra tutti i reparti degli ospedali della regione. Il dato emerge dal bollettino quotidiano del Servizio sanità della Regione. Al momento ci sono 22 persone in terapia intensiva, due giorni fa erano 27, e nel complesso sono 81 le persone in ospedale. Rispetto a ieri ci sono stati 94 contagi che sono stati accertati grazie ai 2.194 tamponi effettuati nel percorso nuove diagnosi (il tasso di positività è di 4,3%). Scende ancora il tasso cumulativo ogni 100mila abitanti, da 52,28 di ieri a 50,95 di oggi.

Nelle Marche si sono stati altri due morti che erano positivi al Covid che porta a 3.065 il numero di decessi dall’inizio della pandemia. Si tratta di un uomo di 75 anni di Mogliano, che si trovava ricoverato ad Ancona, e di una donna di 85 anni di Acquasanta Terme. Secondo il Servizio sanità avevano entrambi delle patologie pregresse.