Covid, 71 nuovi contagi: deceduto un 94enne di Ascoli

29 Settembre 2021 - Ore 17:48 ...

Nelle Marche 71 nuovi contagi, la provincia che ne ha registrati di più è quella di Pesaro (21). I casi di Covid sono emersi da 1.702 tamponi svolti nel percorso nuove diagnosi (il tasso di positività è di 4,2%). Nel Maceratese 10 i contagi, idem in provincia di Ascoli, 6 nel Fermano, 4 i casi fuori regione.

Il tasso di incidenza cumulativo ogni 100mila abitanti è di 30,57. Negli ospedali delle Marche c’è un ricoverato in più (nel complesso due pazienti in più in terapia semi intensiva e uno in meno nei reparti non intensivi). In totale restano 20 le persone ricoverate in terapia intensiva. Sempre secondo i dati del Servizio sanità oggi si è registrato un decesso: si tratta di un 94enne di Ascoli che aveva precedenti patologie.