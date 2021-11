Le anomalie dell’auto non sfuggono alla Polstrada: gli agenti scoprono che la minicar è rubata

Custodi della sicurezza della circolazione su strade ed autostrade e, contemporaneamente, investigatori. La Polizia Stradale del Fermano è sempre in prima linea per garantire la vigilanza delle arterie viarie per far rispettare le basilari norme del codice della strada perché ogni comportamento che viola le disposizioni del codice mette in pericolo gli stessi conducenti, la complessiva sicurezza della fruibilità delle strade ma soprattutto l’incolumità di tutti i viaggiatori.

La mancanza dell’assicurazione obbligatoria, della revisione del veicolo, della documentazione necessaria per la guida, il mancato uso delle cinture di sicurezza o la guida con le mani “impegnate” dal cellulare fino alle violazioni delle regole dell’autotrasporto sono solo alcune delle centinaia di situazioni che gli operatori della Specialità della Polizia di Stato contrastano quotidianamente, di giorno e di notte. Per usare un gioco di parole, la Specialità è anche specializzazione e gli operatori della Polizia Stradale sono in possesso delle specifiche competenze professionali per condurre approfondite indagini anche nel campo della polizia giudiziaria. E andiamo direttamente all’ultimo caso trattato dagli agenti della Stradale con un’indagine di un paio di giorni fa, scaturita come sempre dai capillari controlli su strada e partita dall’accertamento effettuato nei confronti di una minicar in transito nel Fermano.

“Dopo il primo accertamento della documentazione del veicolo – raccontano dalla Polizia – sembrava tutto in regola ma la professionalità dei poliziotti della Stradale ha messo in evidenza alcune anomalie risultanti dal documento di immatricolazione rispetto alle caratteristiche della minicar; piccoli dettagli derivati dal confronto tra il mese e l’anno di immatricolazione riportati e i particolari degli allestimenti interni, vetri, luci ecc. Le anomalie riscontrate hanno determinato l’approfondimento investigativo dal quale è risultato che la targhetta del numero di telaio era stata sostituita con una artefatta e di conseguenza la documentazione era stata falsificata. Dopo il primo passo, gli investigatori della Polizia Stradale hanno accertato che la minicar era stata rubata nel 2019 in provincia di Caserta e successivamente, in qualche modo, arrivata in provincia di Ancona nella quale l’attuale proprietario fermano l’aveva recentemente acquistata, per la figlia, al prezzo di 10.000 euro. Il veicolo è stato sottoposto a sequestro e sono iniziate le ulteriori indagini per ricostruirne i passaggi dalla Campania alle Marche e per l’identificazione dei responsabili del traffico di auto rubate”.