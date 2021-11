Cencetti candidato sindaco per l’Udc, l’annuncio di Del Vecchio

PORTO SAN GIORGIO - Il nome di Stefano Cencetti come candidato sindaco dell'Udc era nell'aria da giorni. Questa mattina la conferma ufficiale in conferenza stampa, alla presenza dello stesso Cencetti, del capogruppo in consiglio comunale Carlo Del Vecchio, e del segretario provinciale Moreno Bellesi

27 Novembre 2021 - Ore 12:07 ...

di Serena Murri

La notizia era nell’aria, come anticipato da Cronache Fermane. E questa mattina è arrivata la conferma: Stefano Cencetti è il candidato sindaco per l’Udc.

A fare ufficialmente il nome di Cencetti, nella corsa alle amministrative 2022 per Porto San Giorgio, è stato il capogruppo Udc, Carlo Del Vecchio, al tavolo insieme allo stesso Cencetti e al segretario provinciale dell’Unione di Centro-Popolari Marche, Moreno Bellesi, in una conferenza stampa ad hoc convocata nella sede del Partito, in viale Cavallotti, a Porto San Giorgio. Certamente ora resta da capire se a monte della candidatura di Cencetti ci sia un accordo con gli alleati di centrodestra, dicasi Lega, FdI e Fi, o se l’Udc abbia deciso, seppur legittimamente, di correre in solitaria. Terza ipotesi? Strategia, ossia provare a giocare d’anticipo piazzando un proprio nome di bandiera per la corsa alla prima poltrona di via Vittorio Veneto.

(servizio in aggiornamento)