Raid in pizzeria all’alba: i banditi scappano con tv, bottiglie e fondo cassa

PORTO SANT'ELPIDIO - I banditi hanno colpito questa mattina intorno alle 5. E' il sesto furto subito dal titolare Marco Menconi da quando ha aperto la sua attività

10 Dicembre 2021 - Ore 09:18 ...

Hanno colpito all’alba. Forzata una porta e, una volta dentro, hanno messo tutto a soqquadro scappando con un televisore, delle bottiglie e una trentina di euro di fondo cassa. A finire nel mirino dei banditi questa volta è stata la pizzeria Rosmarino, in via Trentino, a Porto Sant’Elpidio. Il pubblico esercizio del quartiere Marina Picena è stato preso di mira da alcuni malviventi che verso le cinque di questa mattina hanno fatto irruzione nel locale per poi mettere tutto a soqquadro.

I malviventi, in pochi minuti, sono riusciti anche a trafugare una televisione. Nel bottino anche diverse bottiglie di amari e liquori. Hanno anche tirato fuori dai congelatori dei gelati e messo mano alla cassa arraffando una trentina di euro in monete. E via a far perdere le loro tracce. Un colpo che getta sale sulle ferite ancora aperte del titolare Marco Menconi che dall’apertura dell’attività, con quello odierno, conta ben sei furti. Sul posto una pattuglia della Polizia di Stato, subito al lavoro per dare un nome e un volto ai malviventi.