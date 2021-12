Covid, le Marche a rischio ‘giallo’: ricoveri in area medica a quota 15,5%

16 Dicembre 2021 - Ore 16:07 ...

di Sandro Renzi

Corre il virus in tutta la Regione e lo spettro del “giallo” è dietro l’angolo. Oggi anche i ricoveri per Covid in area medica hanno superato la soglia critica raggiungendo quota 15,5%. Era l’ultimo parametro che faceva ancora sperare per la permanenza in zona bianca.

Così, molto probabilmente, non sarà, e stando ad alcune valutazioni le Marche potrebbero passare in giallo dopo Natale. Rispetto a ieri i ricoveri in terapia intensiva sono saliti a 35 (14%) e quelli di pazienti affetti da Covid 19 in area medica sono passati a 151 con un balzo di 10 unità. Il tasso di incidenza dei positivi su 100mila abitanti è di 263. L’insieme di questi fattori non fa sperare bene per le prossime settimane.