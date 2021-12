Covid, 464 nuovi casi nelle Marche: nel Fermano 72. “Fase di plateau epidemico”

I DATI della pandemia - Nelle ultime 24 ore testati 3.965 tamponi nel percorso nuove diagnosi, positivi l'11,7%. Stabile il tasso cumulativo a quota 190. La Regione: «L'incidenza è stabile da circa 10 giorni, solo l'Anconetano è in espansione»

Covid, 464 nuovi casi nelle Marche. «Siamo in una fase di plateau epidemico, l’incidenza è stabile da circa 10 giorni nella visione complessiva regionale. Solo la provincia di Ancona in questo momento è in una fase di espansione, nei primi giorni della settimana ha registrato un incremento del 24%».

E’ quanto fa sapere il servizio Sanità della Regione. Nelle ultime 24 ore sono stati testati 7.014 tamponi: 3.965 nel percorso nuove diagnosi e 3.049 nel percorso guariti. L’incidenza dei positivi è all’11,7%, stabile il tasso cumulativo di contagi ogni 100mila abitanti, a quota 190.

La provincia che ha fatto registrare più casi è Ancona (156), seguono: Ascoli (88), Pesaro-Urbino (75), Fermo (72), Macerata (53), 20 da fuori regione. Di questi, circa un quarto (11o) sono tra under 18. I sintomatici in tutta la regione sono 109.