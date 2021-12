Covid, 260 ricoveri nelle Marche

Un anno fa erano 530

Nel Fermano i contagi: 79 contro 307

IL CONFRONTO con i dati del 30 dicembre del 2020. Attualmente, al "Murri" ci sono 34 pazienti. Erano 58 quelli ricoverati 365 giorni fa. La provincia ha pianto in tutto 332 vittime del Covid da inizio pandemia

31 Dicembre 2021 - Ore 08:11 ...

Attualmente, negli ospedali ci sono 260 pazienti alle prese con il Covid (dati i ieri, 30 dicembre). Un anno fa erano 530.

Un anno fa i ricoveri nei reparti ospedalieri delle Marche erano il doppio di quelli gestiti oggi. Lo dicono i dati odierni, confrontati con quelli del 30 dicembre 2020, quando la campagna vaccinale era appena partita per il comparto socio-sanitario ma non per la popolazione.

Un occhio alle terapie intensive: il 30 dicembre 2020, i degenti in tutta la regione erano 62, oggi sono 43.

Andando ad analizzare il Fermano, in totale si contano 34 persone ricoverate (5 in terapia intensiva e 29 nel reparto ordinario), 6 al Pronto Soccorso.

Il 30 dicembre del 2020, i degenti erano 58 (di cui 4 nella Rianimazione Covid, 10 in semi intensiva e 41 nel reparto non intensivo). Al Pronto Soccorso ce n’erano 3. Nella Rsa di Campofilone si trovavano 47 ospiti

Nelle terapie intensive della regione il 74% dei ricoverati non è vaccinato, il 58% nell’area medica. Oggi sono stati rilevati 1.814 casi positivi su 11.169 tamponi processati nel percorso screening. Un anno fa erano stati analizzati 3.346 tamponi: 585 le persone positive. Nella provincia di Fermo i nuovi casi registrati il 30 dicembre erano 79, oggi 307.

Ad oggi, la Regione ha conteggiato 3.238 decessi legati al Covid. Il 30 dicembre del 2020, le morti correlate al virus erano 1.557.

Nessuna vittima ieri nel Fermano, una donna di 56 anni un anno fa.

Nelle Marche i decessi sono raddoppiati. E’ di 82 anni l’età media delle persone che hanno perso la vita: il 97,2% aveva patologie pregresse. E’ Ancona la provincia con più morti: 1.036 dall’inizio della pandemia. Seguono Pesaro: 1.029, Macerata (552), Fermo (332). Sono 37 i pazienti morti e residenti fuori dalle Marche. Un anno fa in isolamento nelle Marche c’erano 10.042 persone: oggi sono 6.957.