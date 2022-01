Il 2022 si apre con 1.619 nuovi contagi. Il tasso cumulativo sfonda quota 600

COVID, IL BOLLETTINO - Nelle ultime 24 ore testati 14.171 tamponi nel percorso nuove diagnosi, positivo l'11,4%

1 Gennaio 2022 - Ore 12:19 ...

Sono 1.619 i nuovi casi di Covid nelle Marche. E’ quanto emerge dal primo bollettino dell’anno dell’Osservatorio epidemiologico delle Marche. Nelle ultime 24 ore sono stati testati 18.277 tamponi: 14.171 nel percorso nuove diagnosi e 4.106 nel percorso guariti.

L’incidenza dei positivi si attesta dunque all’11,4%, mentre continua a salire il tasso cumulativo di contagi ogni 100mila abitanti, arrivato a 600. La provincia che ha fatto registrare più casi è Ancona (503), seguono: Fermo (412), Ascoli (230), Macerata (225), Pesaro-Urbino (135), 114 da fuori regione. Di questi, 295 sono tra under 18, 184 tra 19-24 anni, 496 tra 25-44 anni, 365 tra 45-59 anni, 139 tra 60-69 anni e 140 tra over 70. I sintomatici in tutta la regione sono 307.

(servizio in aggiornamento)