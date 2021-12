Boom di classi in quarantena nelle Marche, sono 21 nel Fermano. Vaccinazioni: record di dosi

I DATI della pandemia - Nel giro di una settimana in regione si è passati da 271 a 425 classi in isolamento. Ieri 17.005 persone hanno ricevuto la somministrazione del farmaco anti Covid

22 Dicembre 2021 - Ore 19:01 ...

Aumentano le classi messe in quarantena ma salgono le vaccinazioni nelle Marche dove ieri si è raggiunto il record di somministrazioni.

Secondo gli ultimi dati diffusi dalla Regione, aggiornati a lunedì 20 l’aggravamento dei dati è comune a tutto il territorio regionale.

Nel giro di 7 giorni, la provincia di Ancona passa da 85 a 137 classi in quarantena, Pesaro da 59 a 111, Ascoli da 59 a 67 e Fermo da 17 a 21. In totale sono 425 le classi in isolamento, erano 271 la settimana scorsa. Le classi marchigiane che stanno proseguendo l’anno scolastico utilizzando la didattica a distanza sono 565, 102 nella sola provincia di Macerata, 176 Ancona, 148 Pesaro, 113 Ascoli e 26 Fermo.

Sul lato vaccini, nella giornata di ieri, fa sapere la Regione, si è raggiunto il record di dosi somministrate nelle Marche in un solo giorno: 17.005.

Per quanto riguarda i dati sui ragazzi tra i 12 e i 19 anni vaccinati (aggiornati al 20 dicembre), il 65,4% dei maceratesi ha effettuato il ciclo completo di vaccinazione. Per la fascia 12-15 la percentuale è del 59,3%, mentre per la categoria 16-19 è del 71,6%. Il 78,8 % dei ragazzi tra i 12 e i 19 hanno fatto almeno la prima dose. Dati nel complesso più bassi rispetto alla media marchigiana. In regione, il 74,2% della fascia 12-19 (69,1% per i 12-15, 79,5% per i 16-19) ha completato il ciclo di vaccinazione; prima dose per l’88,1% (87,5% 12-15 e 88,8% 16-19). Da queste statistiche risulta come la provincia di Macerata sia il territorio con la percentuale più bassa di tutta la regione in quanto a giovanissimi vaccinati. Per la stessa categoria, 12-19, Ancona ha un tasso di vaccinazione di almeno una dose del 94,9%, Ascoli 88,5%, Pesaro 87,5% e Fermo 87,2%. Ciclo di vaccinazione completo al 81,1% nella provincia di Ancona, 75,6% ad Ascoli, 72,5% a Pesaro e 73,1% a Fermo.