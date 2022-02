Pnrr Sanità, esultano i vertici fermani di Fratelli d’Italia: «Grande risultato della giunta Acquaroli»

SANITA' - All’indomani della conferenza stampa organizzata dalla Giunta guidata da Francesco Acquaroli, tenutasi ieri (lunedì 14 febbraio) a Palazzo Raffaello, i vertici fermani di Fratelli d’Italia si reputano entusiasti non solo delle decisioni prese ma anche per l’iter con cui sono state portate a termine, figlio di un percorso condiviso con il territorio, tenendo conto delle criticità e degli aspetti di esso

15 Febbraio 2022 - Ore 12:40 ...

All’indomani della conferenza stampa organizzata dalla Giunta guidata da Francesco Acquaroli, tenutasi ieri (lunedì 14 febbraio) a Palazzo Raffaello, i vertici fermani di Fratelli d’Italia si reputano entusiasti non solo delle decisioni prese ma anche per l’iter con cui sono state portate a termine, figlio di un percorso condiviso con il territorio, tenendo conto delle criticità e degli aspetti di esso.

A lasciare un primo commento è il presidente della II commissione consiliare e consigliere regionale Andrea Putzu: «Voglio esprimere grande soddisfazione per il risultato raggiunto sul Pnnr Sanità per la Provincia di Fermo. Voglio ringraziare il Presidente Francesco Acquaroli, gli Assessori Saltamartini e Baldelli ed il Presidente della Commissione Sanità Elena Leonardi per aver ascoltato le istanze della nostra provincia, voglio inoltre ringraziare i tecnici dell’Asur Av4 in particolare l’ing. Alberto Franca ed il Direttore di Area Vasta 4 dott. Roberto Grinta per il lavoro che hanno fatto in merito al Pnrr Sanità».

«Oltre 8 milioni di Euro per il Fermano – continua Putzu – che testimoniano l’impegno della giunta Acquaroli per recuperare il terreno perso negli ultimi decenni, dove il Partito Democratico aveva chiuso tutti i piccoli ospedali. Nella definizione degli interventi da eseguire si è privilegiata la messa in sicurezza, al fine di non ostacolare, stabilizzare e meglio finalizzare investimenti presenti e futuri sui presidi del territorio, in particolare sul fronte della sicurezza antisismica degli edifici come ad esempio la struttura di Sant’Elpidio a Mare che con 2.4 milioni si farà il miglioramento sismico e finiture conseguenti. Per Porto San Giorgio con 2 milioni di euro è prevista la costruzione di una nuova struttura che da subito possa ospitare le vasche riabilitative ed ambulatori di fisioterapia, e che possa avere anche una futura possibilità espansiva, mentre su Montegranaro con 2.2 milioni di euro si vuole intervenite il miglioramento sismico del padiglione degenze. Infine su Petritoli dove è stato previsto 1.5 milioni di euro il miglioramento sismico e finiture conseguenti, la Valdaso aveva bisogno di un investimento come questo».

«E’ una svolta chiara e netta – esordisce Andrea Balestrieri, coordinatore provinciale di Fdi Fermo – quella per l’intera Regione Marche e per la provincia di Fermo; alla sanità marchigiana andrà oltre un miliardo di euro. Se in prospettiva pensiamo all’ importanza di questi numeri, associati all’ incremento del personale che la regione dovrà discutere in ambito nazionale, potremo dire che l’inversione di rotta sulla sanità e quanto illustrato sin dalla campagna elettorale sta prendendo forma e concretezza».

«Il presidente Acquaroli e l’ intera giunta – continua Balestrieri – hanno distribuito in maniera equa le risorse su tutte le province senza creare distinzioni tra costa ed interno; questo è doveroso ricordarlo dato che le precedenti giunte regionali optavano per strutture uniche provinciali togliendo al sistema sanitario elementi fondamentali soprattutto verso le piccole realtà sanitarie ed ospedaliere».

In conclusione intervengono anche i neo eletti consiglieri provinciali di Fratelli d’Italia, Pisana Liberati e Diego Mandolesi: «Come Consiglieri provinciali vogliamo fare un plauso per l’intervento strutturale messo in atto nei presidi ospedalieri della nostra Provincia. Avevamo sollecitato il nostro Consigliere regionale Andrea Putzu in seguito alla preoccupazione dei territori in merito alle notizie che erano apparse sulla stampa, dove qualche esponente politico andava sparando cifre inesatte creando allarmismo. La realtà – concludono Liberati e Mandolesi – è che si è voluto investire sul Fermano cercando di fare un piano strutturale importante per i nostri piccoli ospedali che avevano bisogno di interventi come questi».

Le foto pubblicate sono reperite dal web e giudicate di pubblico dominio. Chiunque vanti diritti su di esse può contattarci per chiederne la rimozione