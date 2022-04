A Fermo 200 atleti per «Day in the cage», kermesse di boxe, ma non solo

Il 9 ed il 10 aprile presso la palestra comunale di Via Leti vi saranno sia ring che gabbia, allestita ad hoc per ben 100 incontri nelle varie discipline: MMA, K1, Kick boxing, Submission, Free boxe, Submission, Light, Contatto pieno, Muhay Thai e, naturalmente, pugilato. Per i titoli nazionali di pugilato vi saranno i professionisti top-fighters marchigiani Eros Seghetti e Nafia Flahli, mentre il fermano Matteo Paccapelo tenta la conquista del titolo italiano vacante FREE BOXE cat. super welter

di Silvia Remoli

FERMO – Entusiasmo e soddisfazione alla Sala della Rollina dove si è svolta la conferenza stampa di presentazione della quinta edizione di “Day in the Cage”, un week-end che punta i riflettori sulla boxe e sulle altre discipline da combattimento (MMA, K1, Kick boxing, Submission, Free boxing) conferendo ulteriore visibilità al territorio, dato l’afflusso di 200 atleti da tutta Italia, oltre ai top players di fama internazionale.

L’assessore allo sport Alberto Maria Scarfini fa notare che «La città sta ricominciando a brulicare di manifestazioni sportive, manifestando al meglio la volontà dell’amministrazione di rendere attiva la nostra Fermo tramite eventi spettacolari come questo, giunto alla sua 5° edizione, e reso possibile grazie al lavoro di tutti, in primis di Luciano Romanella, sotto la cui presidenza del Comitato regionale di pugilato, ben due atleti marchigiani sono diventati contemporaneamente detentori di titoli nazionali. Fondamentale il contributo delle associazioni Nike Fermo con il suo presidente Santini e con il delegato provinciale Coni Fausto Rocco e Fil’s Fight di Monte Urano diretta da Paolo Biondi che da 20 anni operano in sinergia per realizzare competizioni di livello».

Luciano Romanella prontamente contraccambia ringraziando il Comune e la regione Marche per il patrocinio e per aver capito l’importanza di tale sport sia per valori che trasmette che per i riflettori che punta sul nostro territorio: «Lo sport è salute e socialità, ed è in grado di rappresentare il lato sano di ogni ambiente, pertanto è motivo di orgoglio per me, in qualità di Presidente del Comitato regionale Fip, vedere confluire nella mia città tutte le realtà associative vicine, senza inutili campanilismi, per vivere tutti insieme un ricco week-end all’insegna della boxe e delle discipline di combattimento che io seguo con passione da sempre».

La parola passa poi a Roberto Ruffini, ex campione di boxe, ora istruttore, che descrive gli atleti di punta della ‘due giorni’: «Gli incontri di top-ranking vedranno salire sul ring, Eros Seghetti e Nadia Flahli, professionisti marchigiani già noti a livello nazionale, entrambi finora imbattuti, categoria medio-massimo lui, piuma lei (57 kg per 180 cm di altezza, tanto da veder ricamato sui suoi pantaloncini il soprannome di “Nadiona”): sono due ragazzi che meritano successo in quanto inclini al sacrificio sia in palestra che nella vita, seri, costanti e dediti al lavoro», chiosa l’allenatore.

Ed è proprio l’aspirante campione Seghetti che in conferenza stampa dichiara di sentirsi carico ed in forma : «In questi due giorni che mi separano dal match cercherò di trovare la massima concentrazione per fare del mio meglio ed offrire un piacevole spettacolo al pubblico», insomma apparendo mentalmente e fisicamente pronto a vedersela con l’agguerrito avversario serbo che affronterà domenica sera ( mentre la Flahli combatterà sabato ore 21).

Paolo Biondi della Fil’s Flight e Fausto Rocco della ASD Nike Fermo precisano che nel week-end si avvicenderanno non solo professionisti ma anche amatori e dilettanti, per ogni disciplina (MMA, K1, Kick boxing, Submission, Free boxing , Submission, Light, Contatto pieno, Muhay Thai), ed è aperto a tutte le categorie e fasce di età (si darà spazio anche ai giovanissimi con competizioni di ragazzi a partire dagli 11 anni).

Tra i molteplici partecipanti, il fermano DOC Matteo Paccapelo, 45 anni, che sabato sera si contenderà il titolo italiano professionisti Free boxe, Categoria super welter, con il laziale Luca Cozzolino.

Non resta quindi che recarsi alla palestra comunale di via Leti in Fermo per due intense giornate di sport a partire da sabato pomeriggio ( costo del biglietto €10).

Per ulteriori info visitare le pagine social della ASD Nike Fermo e della Fil’s Fight.