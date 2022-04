Schianto tra due auto, una finisce nel fossato: soccorse tre persone ( Le Foto )

ORTEZZANO - L'incidente ieri sera intorno alle 21,40. Tre persone soccorse dai sanitari della Croce Arcobaleno di Petritoli e dall'Azzurra di Montalto. A poca distanza dal punto del sinistro rinvenuta la carcassa di un cinghiale

14 Aprile 2022 - Ore 07:49 ...

di redazione CF

Paura ieri sera lungo la Valdaso per le persone rimaste coinvolte in un rocambolesco incidente tra due vetture. Erano circa le 21,40 quando la centrale operativa del 118 ha raccolto l’sos per un sinistro stradale in contrada Castelletta, a Ortezzano. Sul posto sono così arrivati i sanitari della Croce Arcobaleno di Petritoli e quelli dell’Azzurra di Montalto Marche. I militi hanno soccorso tre persone, accompagnate all’ospedale dopo essere state curate e stabilizzate sul posto. Nessuna di loro, fortunatamente, in gravi condizioni. Sul luogo dell’incidente, lungo la Valdaso, sono invece rimasti i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dei veicoli, e i carabinieri per la ricostruzione della dinamica.

Una delle due auto coinvolte nell’incidente è finita fuori strada, nel fossato del fiume. E vigili del fuoco e carabinieri hanno anche trovato a poca distanza dal punto dell’impatto, la carcassa di un cinghiale. Spetterà comunque ai militari dell’Arma ricostruire la dinamica, si diceva, e verificare se e se sì come l’animale possa aver inciso nel sinistro. Sul posto anche il soccorso stradale Tomassini che si è occupato anche della pulizia della carreggiata.