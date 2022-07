Bollettino: tremila nuovi contagi nelle Marche, il 10% tra i bambini, un morto nel Fermano

BOLLETTINO - Dato in crescita rispetto a ieri. Oggi sono 30mila le persone in quarantena. Due i morti (uno anche in provincia di Pesaro). Sei ricoveri in meno

14 Luglio 2022 - Ore 18:33 ...

Altra giornata con i contagi sopra quota 3mila nelle Marche: dai 7.903 tamponi svolti ieri in regione sono saltati fuori 3.324 casi di persone che sono positive al Covid. Le provincie con il maggior numero di contagi sono quelle di Ancona (977) e di Macerata (683), seguite da Pesaro (591). Il tasso di incidenza di casi positivi ogni 100mila abitanti è di 1.353,99 (ieri era 1.330,85). Tornando ai nuovi positivi, il maggior numero di contagi viene registrato tra i 45 e i 59 anni (826) e in quella da 25 a 44 (812) e si passa poi alla fascia 60.69 (497). I contagi tra i bambini sono 313 (fino a 10 anni, con la fascia da 3 a 5 anni che registra il maggior numero di casi).

Sul fronte dei ricoveri, oggi sono 215 le persone nelle strutture delle Marche, ieri erano 221. Otto sono in terapia intensiva (come ieri), 20 in semi intensiva (idem ieri), 157 nei reparti non intensivi (ieri 160) e 30 le persone nei pronto soccorso (scesi di tre rispetto a ieri). Due le persone morte (una in provincia di Pesaro e una in quella di Fermo). In quarantena ci sono 30.796 persone (ieri erano 29.820 e il giorno prima 26.529) con 262 sintomatici.