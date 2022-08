Finita l’asfaltatura in via Ete e via Ubrico. Gualtieri: «Avanti con opere e miglioramenti»

MONSAMPIETRO MORICO - Il sindaco Gualtieri: «Grazie al bando a sportello della Regione Marche 2021 - spiega, con una certa soddisfazione, il sindaco Romina Gualtieri - abbiamo potuto destinare fondi per interventi finalizzati al miglioramento della sicurezza stradale, per oltre 130.000 euro»

Dopo la sistemazione della viabilità in via Ete e via Ubrico, oggi sono stati completati i lavori di asfaltatura su alcuni tratti di via Rivo e via Cisterna a Monsampietro Morico.

Avanti senza sosta con opere e miglioramenti anche nelle arterie viarie».