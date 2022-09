In arrivo il Tricolore ciclistico Csi sulle strade del Fermano

CICLOAMATORI – I campionati nazionali di ciclismo del Centro Sportivo Italiano calcheranno di nuovo le strade della Valdaso, quest’anno nella esclusiva versione a cronometro con la tradizionale gara individuale e con le new entry cronocoppie lui&lei ed a squadre. I portacolori del nostro territorio saranno sicuramente protagonisti, così come speriamo lo siano il giorno successivo nella prova tricolore in linea di Porto Recanati

12 Settembre 2022 - Ore 21:37 ...

di Tiziano Vesprini

MONTERUBBIANO – Sarà la frazione di Rubbianello, grazie alla collaborazione della locale associazione sportiva Csi Rubbianello, ad ospitare, venerdì 16 e sabato 17 settembre prossimi, le prove contro il tempo del Campionato Nazionale 2022 di Ciclismo Csi. Prove tricolori ciessine a pedali che tornano sulle strade del comune di Monterubbiano dopo il grande successo nell’edizione del 2017.

Il tutto organizzato dal Settore Ciclismo del Centro Sportivo Italiano delle Marche, diretto dal grottese Giampiero Conti, che poi il giorno successivo, domenica 18 settembre, proporrà la prova tricolore in linea su strada sulle strade di Porto Recanati grazie alla collaborazione della locale Asd F. D. Steel. Supervisione e direzione organizzativa dell’Area Tecnica nazionale del Csi.

Le gare a cronometro, che si correranno lungo la Valdaso, con sede operativa e logistica a Rubbianello, in questa edizione saranno ben tre. Oltre a quella classica Individuale, quest’anno ci saranno le new entry della Cronocoppie lui&lei e quella A squadre. La prova Individuale è in programma nel pomeriggio di venerdì 16, con partenza del primo cronoman alle ore 18, mentre la segreteria organizzativa aprirà alle ore 16,00. Sabato 17 settembre sono invece previste le altre due prove contro il tempo. Nella mattinata, alle ore 9.00, la partenza della prima formazione della Cronocoppie lui &lei, apertura segreteria dalle ore 7,30. Nel pomeriggio, dalle ore 16,00 il via della Cronosquadre composta da tre atleti (il tempo sarà preso sul secondo dei tre), apertura segreteria alle ore 15,00.

Queste tre prove a cronometro, pur assegnando i titoli di campione nazionale Ciclismo Csi, sono aperte alla partecipazione ai cicloamatori degli altri enti di promozione sportiva ed a quelli della Federciclismo. Per soli tesserati Csi, invece, la prova tricolore su strada in linea di Porto Recanati. Molti gli atleti del Fermano a parteciparvi e ad ambire a vestirsi di tricolore in queste tre competizioni a cronometro. Molti di più saranno, invece, i nostri portacolori pronti a partecipare il giorno successivo nei Campionati Nazionali Ciclismo Csi su strada in linea sulle strade costiere maceratesi di Porto Recanati, sempre per l’organizzazione del Csi Ciclismo Marche. Attesi soprattutto gli squadroni locali della New Mario Pupilli Grottazzolina, della Hair Gallery Cycling Team Montegiorgio, del Team Studio Moda Monte Urano, della Torello Bike Sant’Elpidio a Mare e della Natur e-bike di Montegiorgio. Cronache delle gare e risultati saranno visibili in tempo reale sui canali social Ciclismo Csi Marche