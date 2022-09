«Vino&Musica per chiudere al top l’estate di eventi a Ortezzano»

EVENTO - Ecco il programma della tre giorni di eventi che concluderanno la ricca estate di eventi nel Comune guidato dalla sindaca Carla Piermarini

14 Settembre 2022 - Ore 09:24 ...

Nel pieno della vendemmia 2022, lunedì scorso ha preso il via a Ortezzano la manifestazione Vino&Musica, con il concorso enologico curato dall’Ais Marche che ha visto confrontarsi ben 15 cantine in tre diverse sezioni: vini spumantizzati, bianchi e rossi. Giuria tecnica e giuria popolare hanno decretato rispettivamente i vini vincitori, che verranno ufficializzati e premiati direttamente dal presidente regionale dell’Ais Marche Stefano Isidori venerdì 16 settembre durante la “Cena sul Belvedere”, divenendo così protagonisti di un altro momento di degustazione in abbinamento al buon cibo firmato dallo chef Giampiero Giammarini del ristorante “I Piceni”.

La manifestazione che si svolge su tre giorni prevede sempre nel pomeriggio di venerdì un convegno di approfondimento, a cura di Coldiretti, sulle opportunità nel mondo della viticoltura e su alcune problematiche legate all’approvvigionamento idrico per le coltivazioni. Tra i relatori ci saranno l’assessore regionale Guido Castelli che illustrerà i fondi stanziati per garantire una riserva d’acqua duratura (Piano invasi) e il potenziamento delle strutture idriche per l’agricoltura, il professor Roberto Bruni dell’Istituto Agrario Celso Ulpiani il quale parlerà delle conseguenze del cambiamento climatico e della mancanza di acqua nella viticoltura, il presidente del Consorzio di Bonifica, Claudio Netti, e il presidente di Coldiretti Ascoli Fermo, Armando Marconi, al quale spetteranno le conclusioni. Moderatore del dibattito sarà Francesco Goffredo, direttore Coldiretti Ascoli Fermo.

Dopo eventi più istituzionali dedicati al nettare degli dei, sabato 17 settembre sarà la volta di una serata pensata per i giovani, con musica dal vivo del gruppo Monarca Skin Sound e a seguire Dj set con Marons DJ, Mirco V. DJ e Slender DJ. Il vino non mancherà anche in questa occasione e si sposerà con cibi più tradizionali: panini con salsiccia “mbriaca”, panini con porchetta alla mela rosa, fritture e dolci.