A ‘La Fenice’ sconto etico per tutti sulla diagnostica

SALUTE - Nelle due sedi del Centro Medico Diagnostico Fisioterapico, di Porto Sant'Elpidio e di Civitanova Marche, sconti del 15% su risonanza magnetica, Tac, mammografia, radiografia, Moc, Opt e Tac dentale, diagnostica oculistica ed ecografie

29 Settembre 2022 - Ore 09:29 ...

Con l’arrivo del mese di ottobre e della stagione autunnale, parte al Centro Medico Diagnostico Fisioterapico La Fenice un particolare sconto etico del 15 % su tutti gli esami diagnostici offerti: risonanza magnetica, Tac, mammografia, radiografia, Moc, Opt e Tac dentale, diagnostica oculistica ed ecografie.

«L’obiettivo del centro – spiega il direttore della struttura, il dottor Alberto Gagliardi – è offrire a tariffe contenute ed agevolate, importanti prestazioni strumentali che sono alla base delle diagnosi mediche e della prevenzione, in un momento storico, come quello che stiamo vivendo, di grandi criticità di ordine sociale ed economico. Nelle due sedi de La Fenice, quella di Porto Sant’Elpidio e di Civitanova Marche, il nostro personale Front Office è costantemente a disposizione per ogni tipo di informazione e per le prenotazioni in tempo reale».

Un centro vicino alla cittadinanza, con assenza di liste di attesa, referti precisi e accurati, grazie agli strumenti e a tutta la tecnologia di ultima generazione, utilizzati da un team di medici altamente qualificati e in costante aggiornamento.

Conclude il dottor Gagliardi che «a La Fenice, nei due centri di Porto Sant’ Elpidio e Civitanova Marche, tutto questo è possibile, in quanto il paziente viene posto al centro dell’intero sistema e accompagnato in un completo percorso di salute».