Elezioni, Azione-Italia Viva: «Soddisfazione per i risultati nel Fermano»

ANALISI del voto da parte di Craia e D'Erasmo: «Per il Terzo Polo è una base di partenza fondamentale per una crescita che sarà forte, netta e chiara nei mesi e negli anni a seguire, esattamente come capitato a Fratelli d’Italia dal 2012 fino ad oggi»

29 Settembre 2022 - Ore 11:01 ...

Germano Craia, segretario provinciale di Azione, e Fabio d’Erasmo, Candidato alla Camera dei Deputati e segretario provinciale di Italia Viva, si riuniranno in questi giorni con gli iscritti ed i militanti fermani per analizzare nel dettaglio le percentuali di voto ottenute nella recente tornata elettorale dalla Lista Calenda – Renew Europe, nel nostro territorio provinciale.

«Da una prima analisi – spiegano proprio da Azione e Italia Viva – emerge un risultato nettamente al di sopra delle aspettative, che nessuno si sarebbe immaginato alla vigilia delle elezioni.

In meno di due mesi è stata costruita una Casa, un porto sicuro per tutti i liberali, i riformisti e le persone di buon senso di questo Paese. La casa di chi lavora, studia, si impegna con massimo professionalità nella propria sfera sociale e nel proprio territorio».

La soddisfazione non solo è in relazione ai numeri e alle statistiche ottenute «ma anche e soprattutto rispetto al fatto che il Terzo Polo nelle Marche e nel nostro territorio ha battuto partiti storici, come Forza Italia, e tallona da vicinissimo la Lega».

«Il lavoro sul territorio, la serietà e la competenza che abbiamo applicato ogni giorno dalla nostra nascita, iniziano finalmente a dare i loro frutti. Siamo la novità politica che nei prossimi mesi proverà a dare ancor di più una svolta di serietà in un paese dove sussidi, bonus e regalie varie la fanno ancora da padrone» commentano Craia e D’Erasmo.

«Azione e Italia Viva hanno ottenuto infatti nei principali comuni del Fermano percentuali superiori o in linea – spiegano i due – con gli andamenti regionali e nazionali. A Fermo la lista Calenda ha realizzato il 7,2% battendo Forza Italia e appaiandosi alla Lega. Porto San Giorgio e Ortezzano hanno registrato un vero e proprio exploit con rispettivamente l’8,4% e il 16,1% battendo sempre le formazioni sopra citate. Buoni risultati anche a Pedaso e Servigliano con il 7,1% e il 7,8%. Questa per il Terzo Polo è una base di partenza fondamentale per una crescita che sarà forte, netta e chiara nei mesi e negli anni a seguire, esattamente come capitato a Fratelli d’Italia dal 2012 fino ad oggi. Nei mesi che ci aspettano lavoreremo instancabilmente per assicurare un’opposizione seria, priva di tifoserie, e attenta alle proposte: un’opposizione intellettualmente onesta, in grado di riconoscere la bontà di una proposta intelligente, ma anche inflessibile e vigile sui diritti e sui temi sociali. È il momento della serietà e della competenza».