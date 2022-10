I ragazzi di FantaSanremo non si fermano più: dopo l’Europa conquistano anche il pubblico di X Factor ( Video )

PORTO SANT'ELPDIO - Dopo l'exploit di FantaSanremo e la consacrazione con il FantaEurovision, è ufficialmente uscito TrisFactor, il nuovo fantasy game ideato dalla Federazione Italiana FantaSanremo che renderà ancora più interattive anche le serate dei Live Show di X Factor 2022

di Leonardo Nevischi

«Verso l’infinito e oltre». La meravigliosa frase di Buzz Lightyear, nel film Toy Story, pare sia stata pronunciata in questi giorni anche all’interno del Bar Corva da Papalina. Si scherza, eh. Ma non troppo. Perché la Fif (Federazione Italiana FantaSanremo) non è di certo “infinita”, ma sta guardando sicuramente “oltre”. Oltre i grandi risultati raggiunti con FantaSanremo, oltre l’exploit mediatico, oltre la consacrazione ricevuta con il FantaEurovision e oltre i confini di quello che nel 2020 era nato come un semplice gioco tra amici in un bar del quartiere alto di Porto Sant’Elpidio.

La storia dell’evoluzione che ha portato il FantaSanremo dall’essere un fantasy game goliardico ad un trend topic nazionale, nonché ad essere inserito nell’enciclopedia Treccani, ormai la conosciamo tutti e la nostra Redazione ne ha raccontato ogni singolo passo: dalle prime iscrizioni alle dirette Instagram con gli artisti, passando per i faccia a faccia con Amadeus ai “Soliti Ignoti” e con Mara Venier a “Domenica In”, sino all’approdo al Parco del Valentino di Torino per il FantaEurovision (leggi gli articoli correlati a piè di pagina). La novità che solo ai più attenti non sarà sfuggita, però, è che da ieri sera al pedigree di questi “self-made men” si è aggiunto un nuovo tassello. Dopo il FantaSanremo ed il FantaEurovision, infatti, è ufficialmente uscito TrisFactor, il nuovo fantasy game ideato dalla Federazione Italiana FantaSanremo che renderà ancora più interattive anche le serate dei Live Show di X Factor 2022.

«Il gioco nasce dall’incontro di due format, quali X Factor e FantaSanremo – ci racconta Giacomo Piccinini, uno degli ideatori – pertanto tiene conto dello spirito spensierato della gamification in second screen experience che va ad incontrarsi con un format spalmato nel tempo e che prevede l’eliminazione dei concorrenti, cosa che invece non è prevista nel FantaSanremo. Il gioco dà la possibilità agli utenti di poter iniziare a giocare anche dopo l’inizio dei live (ad esempio anche il giorno prima dell’ultima puntata) e, come per FantaSanremo, permetterà allo show di entrare in maniera attiva nelle case di tutti. Infatti, non sarà più solamente il pubblico a decidere chi ha l’X-Factor tra i concorrenti, ma saranno i concorrenti stessi, insieme a giudici e alla presentatrice, a decidere le sorti dei giocatori del Tris Factor».

Un’iniziativa che ha avuto la sua consacrazione giovedì scorso, al Palalido di Milano, dove lo stesso Piccinini, accompagnato da altri membri della Fif, ha partecipato alla visione dell’ultima puntata delle “Last call”. «È stata un’esperienza bellissima che ci ha dato l’opportunità di conoscere di persona non solo i giudici ma anche gli addetti ai lavori con cui ci eravamo relazionati solo a distanza con meeting online – sottolinea Piccinini riferendosi all’evento milanese di sette giorni fa -. Inoltre interfacciarci con gli artisti e sapere cosa pensano del FantaSanremo è stato entusiasmante». Tra questi, oltre ad Ambra Angiolini, vi erano anche volti noti delle ultime due edizioni di Sanremo come Fedez, Francesca Michielin e Rkomi. Ma «il più simpatico è stato in assoluto Dargen D’Amico» assicura Piccinini: «Lo avevamo già conosciuto lo scorso 1 agosto alla Roccaccia San Lorenzo in occasione di “Risorgi Marche” ma questa volta si è superato. Tant’è che abbiamo deciso che, grazie a lui, il malus occhiali da sole l’anno prossimo diventerà un bonus».

Per partecipare a TrisFactor sarà necessario collegarsi al link (clicca qui) oppure accedere direttamente al gioco dall’app ufficiale di X Factor o tramite il Qr Code che apparirà durante la messa in onda dei Live Show. I fan potranno così divertirsi e sfidarsi ad indovinare tutte le mosse dei protagonisti di X Factor 2022 con un unico obiettivo: fare Tris e scalare la classifica.

IL REGOLAMENTO

Il gioco si ispira al tradizionale “tris”, dove ogni giocatore, per vincere, deve riuscire a riempire con una “X” o un “O” tre caselle consecutive, in orizzontale, verticale o in obliquo. Come nel gioco tradizionale, il giocatore avrà a disposizione nove caselle all’interno della griglia che dovrà comporre e/o modificare entro un’ora dell’inizio della puntata.

Il giocatore dovrà indovinare tutte le mosse dei protagonisti di X Factor 2022, abbinando un personaggio del cast, a scelta tra concorrenti, giudici e conduttrice, ad un evento relativo al Live Show in onda, compilando ognuna delle nove caselle. Tutto potrà diventare oggetto del TrisFactor, quindi attenti a chi dice “TrisFactor” o a chi balla sul tavolo dei giudici…

Ogni casella indovinata verrà contrassegnata con una “X” e ovviamente, l’obiettivo del gioco è di fare “tris”, ma non solo. È infatti possibile fare più di un “tris” e ognuno di questi varrà dei punti: +10 punti per ogni Tris in senso orizzontale, verticale o obliquo; +50 punti per i due Tris in senso obliquo; +100 punti per tutte e nove le caselle indovinate.

Se in una casella indovinata è presente un evento contrassegnato dal logo Škoda verranno assegnati +5 punti, indipendentemente dalla composizione dei “tris”. Il regolamento e tutti gli aggiornamenti relativi al gioco saranno pubblicati sui canali social di Sky Italia e di X Factor Italia.

