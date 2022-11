Pnrr, Giovani Commercialisti a confronto con politica e imprenditori: «Accelerare, è l’ultima possibilità di ripresa»

PORTO SAN GIORGIO - Fenni: «Una partecipazione di tale portata da parte dei colleghi del territorio e la disponibilità con cui relatori così illustri hanno raccolto l’invito a partecipare, è per noi motivo di grande orgoglio. Oggi abbiamo effettuato un passo importante verso la definizione del ruolo del Dottore Commercialista sempre più indispensabile nei processi di programmazione finanziaria privata e pubblica»

Si è svolto nel pomeriggio di venerdì il convegno organizzato dall’Unione Giovani Commercialisti di Fermo, attraverso due tavole rotonde che hanno visto protagonisti il mondo imprenditoriale, la politica, oltre che la partecipazione dei massimi esponenti della categoria, come quella del presidente dell’Ordine Commercialisti di Fermo, Roberto Vittori, e il Consigliere nazionale Eliana Quintili.

Al teatro di Porto San Giorgio, i Giovani Commercialisti, guidati dalla presidente Ambra Fenni, dopo un’esposizione delle principali agevolazioni in essere per le aziende, hanno promosso e delineato percorsi di collaborazione con il mondo imprenditoriale, con la Camera di Commercio e, soprattutto, con la politica.

«Il Pnrr è probabilmente una della più grandi opportunità dopo il miracolo economico del dopoguerra e la figura del Dottore Commercialista dovrà necessariamente essere protagonista di questa fase storica» ha sottolineato più volte il probiviro nazionale Roberto Gennari, moderando la tavola rotonda che ha visto la partecipazione del presidente nazionale dei Giovani Commercialisti Matteo De Lise, del senatore Guido Castelli, del presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, del consigliere regionale Marco Marinangeli, del vicepresidente regionale Anci e sindaco di Fermo Paolo Calcinaro, e del consigliere nazionale Ungdcec, Carlo De Luca.



L’altra tavola rotonda, moderata dal segretario della Fondazione Deborah Righetti, ha visto protagonisti alcuni esponenti della categoria, che hanno dialogato con il mondo degli imprenditori, attraverso il presidente Confindustria Fermo, Fabrizio Luciani, e con la Camera di Commercio, attraverso il presidente regionale Gino Sabatini. «Una partecipazione di tale portata da parte dei colleghi del territorio e la disponibilità con cui relatori così illustri hanno raccolto l’invito a partecipare, è per noi motivo di grande orgoglio. Oggi abbiamo effettuato un passo importante verso la definizione del ruolo del Dottore Commercialista sempre più indispensabile nei processi di programmazione finanziaria privata e pubblica» ha commentato Ambra Fenni, riscontrando l’apertura in tema Pnrr da parte degli ospiti intervenuti ad entrambe le tavole.

Sinergicamente all’evento di spessore regionale, è stata invitata la giunta nazionale Giovani Commercialisti, la fondazione Centro Studi e Iuya, che hanno offerto tanti spunti di riflessione per un futuro migliore della categoria. «L’attuazione del Pnrr procede troppo lentamente, le amministrazioni territoriali faticano a spendere i fondi messi in campo dall’Unione Europea. Come categoria professionale ribadiamo come questa possa essere l’ultima possibilità di ripresa per il nostro Paese, evidenziamo la necessità di un confronto permanente e invitiamo le diverse parti politiche ad assumere, fin da ora, numeri alla mano, in maniera condivisa con tutti gli attori in campo, un impegno responsabile – ha concluso il numero uno dell’Ungdcec Matteo De Lise – affinché non vada sprecata questa opportunità».

Il convegno, che ha rappresentato un importante momento di confronto sul territorio, si è concluso poi nell’elegante cornice di Villa Bonaparte con tantissimi colleghi e autorità del territorio.