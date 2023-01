Quinto posto della rappresentativa Fci Marche alla Coppa Italia Giovanile di Mappano

La rappresentativa regionale Fci Marche è tornata dalla lunga trasferta in Piemonte, precisamente a Mappano, per la Coppa Italia Giovanile: un nono posto nel team relay, un primo e un secondo posto assoluto nella gara esordienti e il quinto posto nella classifica finale sono stati in sintesi il bilancio lusinghiero della selezione giovanile marchigiana seguita per l’occasione dai tecnici-accompagnatori Fabrizio Michelini ed Emanuele Serrani.

La rappresentativa non è andata oltre il nono posto nella staffetta, portandola a termine con il tempo di 28’05” e alla quale hanno preso parte Tommaso Cingolani, Elisa Corradetti, Filippo Modesti e Filippo Cingolani. Miglior tempo del team relay è stato realizzato dal Veneto (A) in 26’10”. Le prove di maggiore spicco sotto il profilo tecnico sono state fornite dai due fratelli Tommaso e Filippo Cingolani (Team Cingolani) tra gli Esordienti secondo anno che hanno portato in dote punti importanti per la graduatoria finale. Tommaso ha dominato in scioltezza con un distacco di poco superiore ai 40 secondi sul fratello Filippo che, a sua volta, ha stroncato la resistenza dei diretti avversari per agguantare il secondo posto davanti al pugliese Walter Vaglio e al lombardo Raffaele Armanasco.

A battagliare in tutte le altre gare, senza venir meno l’impegno e la determinazione, anche gli altri componenti della rappresentativa con il decimo posto di Elisa Corradetti (Zhiraf Marche) tra le donne allieve primo anno, il quattordicesimo di Agnese Calcabrini (Recanati Bike Team) tra le donne allieve primo anno e il diciassettesimo di Filippo Modesti (Bici Adventure Team) tra gli allievi secondo anno, categoria nella quale ha fatto la propria comparsa in classifica (29°) l’altro atleta marchigiano Michele Affricani ma con il suo club di appartenenza Bici Adventure Team. Dalla somma di tutti i piazzamenti individuali e del team relay, è stato portato a casa un quinto posto di tutto rispetto dietro rappresentative di ottimo valore come il Veneto (A), la Lombardia (A), il Friuli (A) e il Friuli (B).