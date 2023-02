Partenza 2023 col botto per Marca Skating: atleti sul podio e nuove discipline al via

SPORT - Inizia alla grande il nuovo anno per Marca Skating. Tante le iniziative in cantiere e tanti anche i successi ottenuti nella passata stagione sportiva dai suoi atleti. La società sportiva, che ha sede a Fermo, è ormai un punto di riferimento a livello territoriale per quanto riguarda le discipline su rotelle

Il 2023 parte alla grande per Marca Skating che riesce ad inanellare ancora successi grazie ai suoi atleti, confermandosi una delle realtà sportive più importanti del territorio. Attiva non solo sul fronte agonistico ma anche organizzativo. Archiviate subito le festività natalizie, il primo impegno del nuovo anno ha visto protagoniste le atlete dell’agonismo del settore artistico a Misano, dove hanno partecipato al Training con Sara Locandro. Occasione d’oro per confrontarsi con altri atleti e fare tesoro dei consigli preziosissimi elargiti dagli allenatori della Nazionale italiana. Un weekend, quello del 7 e dell’8 gennaio, particolarmente impegnativo a cui poi è seguita la giornata del 15 a San Benedetto del Tronto.

Cornice il teatro comunale Concordia dove si è svolta la premiazione dei campioni, una giornata dedicata dalla Fisr Marche (Federazione italiana sport rotellistici) agli atleti che si sono distinti nella passata stagione sportiva in tutte le discipline del sempre più vasto mondo dei pattini a rotelle. Marca Skating ha portato sul palco ben 6 atleti che hanno conseguito 7 titoli regionali nell’inline freestyle: si tratta di Alice Alessandroni, campionessa regionale speed slalom/roller cross cat seniores, Marta Mandolini, campionessa regionale speed slalom categoria allievi, Maddalena Fidani, campionessa regionale roller cross categoria allievi, Matteo Mandolini, campione regionale speed slalom categoria esordienti. Tutti residenti a Porto San Giorgio. Ed ancora Giulia Silla, campionessa regionale speed slalom categoria esordienti, Alessia Governatori, campionessa regionale cross categoria giovanissimi. Queste ultime residenti a Fermo. La premiazione è stata presieduta da tutto il comitato direttivo regionale e dal presidente del Coni Marche, Fabio Luna.

Negli anni la società Marca Skating è riuscita ad incrementare il numero degli atleti premiati e questo denota una crescita sia del gruppo in termini di iscritti e tesserati, ma anche di qualità del lavoro svolto e, di conseguenza, dei risultati sportivi raggiunti nelle diverse discipline e nelle differenti fasce di età. E sono sempre di più i giovani atleti che Marca Skating riesce a portare alle diverse manifestazioni di carattere nazionale e internazionale. C’è poi l’altro aspetto, quello organizzativo, che merita altrettanta attenzione. Ai meriti sportivi, infatti, si affiancano quelli derivanti dall’organizzazione di eventi di rilievo come lo stage federale e, non ultimo, l’apertura verso le nuove discipline del mondo delle rotelle. Lo stage regionale di pattinaggio freestyle, ad esempio, è stato organizzato dalla Marca Skating in collaborazione con la Fisr lo scorso 29 gennaio al centro sociale Rione Murato di Fermo ed ha visto la partecipazione di circa 50 atleti che hanno potuto approfondire le proprie conoscenze nelle discipline roller cross (corsa su un percorso ad ostacoli) e speed slalom (destrezza e velocità nel superare una fila di coni). Il tutto gratuitamente e sotto la direzione del tecnico Andrea Ronco, ct della nazionale italiana di freestyle. E sono state diverse le società che hanno partecipato, contribuendo a trasformare lo stage anche in un momento di socializzazione e divertimento.

Fin dallo scorso mese di ottobre, Marca Skating ha inoltre avviato un nuovo corso per adulti nel quale si sta facendo strada anche il roller derby, con la speranza di poter formare una squadra tutta marchigiana e partecipare al campionato. Il roller derby è uno sport di contatto sui pattini a rotelle, quad, e prevede che due squadre di pattinatori si affrontino su una pista ellittica, track, in una gara di velocità, tecnica e strategia. Disciplina nata come sport prevalentemente femminile negli Usa e da lì poi diffusasi in tutta Europa. Attualmente è uno degli sport più in crescita a livello globale. La società fermana ha inoltre in serbo qualche altra sorpresa. L’intenzione sarebbe quella di avviare corsi di roller freestyle (aggressive) già nel corso dell’anno. Si tratta di una disciplina che nasce come costola dell’inline skating ricreativo, ma che ha dato la fama ai pattini come strumento favorito per il tempo libero in California e poi in Europa ed in Giappone. Si pratica prima di tutto negli spazi urbani dove passamano, muretti e scalinate sono il mezzo per conoscere ed esplorare la città da un punto di vista assai diverso. Con il passare del tempo fioriscono gli skatepark, luoghi di sport ed aggregazione. Veri e propri stili di vita in qualche caso. Ma per i pattinatori la sfida è più appassionante perché si può avere a che fare anche con strutture alte e ripide. Insomma, gli atleti di tutte le età e sesso potranno confrontarsi nello sport a loro più congeniale, seguiti da tecnici federali competenti. «Naturalmente siamo solo all’inizio dell’anno sportivo -spiegano i vertici dell’associazione – nei prossimi mesi gli atleti saranno impegnati nelle varie competizioni provinciali, regionali e nazionali. A tutti loro un grosso in bocca al lupo».

