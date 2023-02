Zallocco, Marchegiani e Jelic, il trio veregrense all’esordio con la Nazionale Under 20

RUGBY - Le portacolori del progetto montegranarese Spartan Queens Team Marche, squadra in vetta al campionato di Serie A, girone C, sabato scorso hanno preso parte alla trasferta in terra iberica della rappresentativa italiana giovanile, selezionate da coach Diego Saccà, scendendo in campo nella sfida alle pari età della Spagna

14 Febbraio 2023 - Ore 15:07 ...

MONTEGRANARO – Fine settimana da sogno per Giulia Maria Zallocco, Ilenia Marchegiani e Mascia Jelic (nella foto sul campo di gara iberico), le giovanissime portacolori in Azzurro prelevate dalle Spartan Queens Team Marche.

Primatiste, da squadra matricola, nel campionato di Serie A1 femminile, le rappresentanti della società calzaturiera a riunire sotto il vincente progetto tutte le rugbiste delle Marche hanno vissuto un importante picco della carriera sportiva grazie all’esordio nella Nazionale Under 20 realizzato sabato scorso a Barcellona, contro le pari età della nazione ospitante, la Spagna.

Per la Zallocco l’emozione di partire titolare, sulle spalle il numero 15 ed in campo a fungere da estremo. Per la quota rosa veregrense un importante spezzone di partita prima di uscire nel secondo tempo. Subentrate in corso d’opera sia la Marchegiani che la Jelic. Gara finita negli archivi con il successo spagnolo quotato 10-5, report numerico che di certo non cancella le forti sensazioni vissute in quota al trio calzaturiero e, non da meno, ai vertici societari delle Spartan Queens, da poco ad aver intrapreso l’avventura della massima serie italiana ma già a collezionare soddisfazioni sportive in serie.

Under 20, selezione appena allestita dalla Federazione Italiana Rugby e già proiettata al 6 Nazioni, il più importante e prestigioso torneo europeo con coach Diego Saccà che, dunque, in chiave convocazioni terrà di certo conto delle tre promesse fermane. Per le Spartan Queens, invece, dopo il roboante e recente successo conquistato in casa contro il Ragusa, ecco alle porte la sfida esterna in quel di Torre del Greco, seconda forza della classifica: trasferta in cui le calzaturiere saranno chiamate a difendere il primato di campionato.

