Il violino di Alessandrini fa centro: con la cover del brano di Mengoni un milione di visualizzazioni sul web

20 Febbraio 2023 - Ore 18:14 ...

di Sandro Renzi

Un milione di visualizzazioni in soli tre giorni. Pubblicato il 14 febbraio, in occasione della festa di San Valentino, il video cover del brano “Due vite” di Marco Mengoni, realizzato dal violinista Valentino Alessandrini, ha superato in settantadue ore quota 1 milione di visual. Per l’artista fermano, originario di Montefortino, ma che si divide tra la città di Amandola dove risiede, Fermo dove lavora e Porto San Giorgio dove passa le sue estati, è stato un successo quasi inatteso.

Imbracciato archetto e violino ha dato vita, e non è la prima volta, ad una sua personale interpretazione di un brano di musica leggera finendo con il creare un’atmosfera avvolgente grazie anche alle location scelte. Tutte rigorosamente made in Marche. La regione che ama e intende far conoscere al mondo intero attraverso queste performance. Laureato al conservatorio Rossini, 29 anni, musicista e da quest’anno anche professore alla scuola Betti, Valentino ancora una volta ha dato prova di saper cogliere l’essenza di un brano e di renderla attraverso le melodie del suo violino. Il pubblico social ha gradito ed il web è esploso. «Sono molto contento -racconta l’artista- mi piace il brano di Mengoni e apprezzo il cantante. Ma non immaginavo di sfondare quota 1 milione di visualizzazioni in soli tre giorni». E pensare che il progetto è nato nell’arco di una notte. Scritta, arrangiata e poi incisa nel suo piccolo studio di registrazione in poche ore. Quanto basta, però, per realizzare una cover di successo. E come se non bastasse, azzeccata è pure la scelta di sfruttare una bellissima giornata di sole nella spiaggia di Marina di Campofilone per registrare il videoclip grazie ad altri due professionisti suoi amici. Ne è uscito un prodotto eccellente. Anche quest’ultimo arrangiamento, come altri in passato, finisce di diritto nel progetto “violin cover”. «Piace al pubblico ascoltare i successi del momento, anche popo, reinterpretati con il violino -spiega ancora Valentino Alessandrini- da tempo lavoro con l’obiettivo di diffondere la passione per questo strumento e scelgo gli sfondi più suggestivi delle Marche dove girare i videoclip». Ecco allora che i suoi video finiscono per diventare anche in veicolo di promozione del territorio oltre i confini regionali. Adesso il giovane professore ha l’opportunità di trasmettere ai suoi alunni la stessa passione per la musica e la cultura avvicinandoli ad un modo nuovo di utilizzare i social che tanto piacciono alle nuove generazioni. Ed i suoi videoclip possono realmente diventare “virali”. E per l’immediato futuro un sogno nel cassetto. «Vorrei che Mengoni ascoltasse e vedesse il mio videoclip».