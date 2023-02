Pd, Marziali unica del Fermano eletta in assemblea: «Con Schlein scritta una pagina straordinaria. La nostra sinistra di nuovo in cammino» ( Ascolta la notizia )

VITTORIA - La sindaca di Monterubbiano: «L'esito delle Primarie e l'elezione di Elly a segretario nazionale ci danno una grande responsabilità, che eserciteremo perseguendo sempre l'unità di questo nostro partito. Personalmente, lo farò come unica delegata eletta nel Fermano, un ruolo importante che svolgerò dando piena rappresentanza al nostro territorio, soprattutto sui temi dell'occupazione, delle infrastrutture, della sostenibilità e della ricostruzione post sisma. Da oggi, finalmente, la sinistra, la nostra sinistra, può rimettersi in cammino»

27 Febbraio 2023 - Ore 09:49 ...

«Insieme ad Elly Schlein, abbiamo scritto una pagina straordinaria. Lo abbiamo fatto grazie ad una donna che è stata capace di muovere un eccezionale entusiasmo, dentro ed intorno al Partito Democratico. Quell’entusiasmo che da anni si era spento nella nostra comunità politica, ma che siamo stati capaci di ritrovare confrontandoci per mesi con tantissimi cittadini». E’ il commento a caldo di Meri Marziali dopo l’elezione di Elly Schlein a segretaria nazionale del Pd. Un commento che è comprensibilmente intriso di gioia e soddisfazione. Non solo, infatti, Marziali ha visto eletta Schlein, che ha sostenuto fin dalla prima ora, ma anche lei ha avuto la sua personale gratificazione: è l’unica eletta, nel Fermano, all’assemblea nazionale Pd.

Ascolta la notizia:

Ma soddisfazione a parte, Marziali, dopo una rapida ricostruzione del cammino intrapreso con Elly Schlein, un percorso non facile ma che alla fine le ha di fatto portate alla vittoria, guarda già all’immediato futuro: «Abbiamo costruito questo percorso parlando di lavoro, di sanità, di ambiente, di futuro, di diritti. È stato faticoso, ma abbiamo scelto di esserci sin dal primo istante in cui Elly ha deciso di mettersi a disposizione. Insieme al segretario provinciale Luca Piermartiri ed al sindaco di Arquata del Tronto, Michele Franchi abbiamo dato vita al suo comitato regionale, nel quale oltre ai compagni di Articolo Uno avevamo pochi amministratori locali ed eravamo solo 3 sindaci. Nessun consigliere regionale e nessun parlamentare, infatti, ha appoggiato la candidatura di Elly Schlein.

Per questo il risultato da noi ottenuto, con l’elezione nel collegio 2 delle Marche (Fm-Mc-Ap) di almeno 3 delegati all’Assemblea nazionale del Pd, avendo vinto in tutte e tre le province, è ancor più eclatante e segna quella discontinuità sulla quale ci siamo confrontati in tutta la regione, riempiendo sale da nord a sud».

«L’esito delle Primarie e l’elezione di Elly a segretario nazionale, quindi, ci danno una grande responsabilità, che eserciteremo perseguendo sempre l’unità di questo nostro partito. Lo faremo lavorando insieme e coinvolgendo le migliori forze del Paese. Personalmente, lo farò come unica delegata eletta nel Fermano, un ruolo importante che svolgerò dando piena rappresentanza al nostro territorio, soprattutto sui temi dell’occupazione, delle infrastrutture, della sostenibilità e della ricostruzione post sisma. Da oggi, finalmente, la sinistra, la nostra sinistra, può rimettersi in cammino».