Sottosegretario regionale, Pd al vetriolo: «Spreco di denaro e schiaffo ai cittadini. Lucentini tra i papabili»

L'AFFONDO della Federazione provinciale dem, guidata da Luca Piermartiri sulla decisione dell'amministrazione Acquaroli: «La maggioranza ha bocciato un emendamento Pd finalizzata a correggere la stortura prevedendo la nomina di tale figura tra i consiglieri regionali. Ciò avrebbe consentito un significativo risparmio di risorse senza costi aggiuntivi»

«La modifica allo Statuto della Regione Marche che introduce la figura del sottosegretario alla presidenza della giunta regionale è stata approvata definitivamente: la destra spreca denaro pubblico nella creazione di ruoli ed incarichi». Non ci va per il sottile la federazione provinciale Pd di Fermo, guidata da Luca Piermartiri, contro l’amministrazione regionale.

«La modifica prevede infatti che il sottosegretario possa essere scelto anche al di fuori dei componenti del consiglio regionale con attribuzione di relativa indennità e collaboratori; una scelta scellerata, amministrativamente parlando, che aggira la legislazione nazionale in materia di riduzione del numero degli assessori regionali e delle relative indennità. Inoltre, simbolicamente è uno schiaffo verso cittadini che si trovano in difficoltà in questo contesto di crisi generale. La maggioranza ha bocciato un emendamento Pd finalizzata a correggere la stortura prevedendo la nomina di tale figura tra i consiglieri regionali. Ciò avrebbe consentito un significativo risparmio di risorse senza costi aggiuntivi. Apprendiamo di probabili nomi che potrebbero ricoprire questo ruolo. Ci auguriamo che il Governo regionale ci risparmi il toto nomi per questo ennesimo giro di incarichi, nomi come quelli a cui ci ha abituati. Sembra che Lucentini, al momento orfano di incarichi, sia uno dei nomi papabili per il nuovo ruolo».