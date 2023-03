Voli di continuità territoriale: presto la gara europea

ANCONA - Garantiranno i collegamenti dell’Aeroporto delle Marche con Milano, Roma, Napoli e dovranno essere avviati dal 1 luglio

14 Marzo 2023 - Ore 08:50 ...

Ultimi importanti passaggi amministrativi per dare avvio alla gara europea per i voli di continuità, che garantiranno i collegamenti dell’Aeroporto delle Marche con Milano, Roma e Napoli.

«Venerdì 10 marzo infatti, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha inviato alla Rappresentanza permanente d’Italia presso l’Unione europea, ai fini della pubblicazione nella Gazzetta Europea, il bando di gara per l’affidamento in esclusiva e con compensazione, del servizio aereo di linea sulle rotte Ancona – Milano Linate e viceversa, Ancona – Roma Fiumicino e viceversa, Ancona – Napoli e viceversa. – fa sapere una nota della Regione Marche – E’ prevista una unica gara europea per le tre rotte, con affidamento al vettore aggiudicatario del servizio onerato in esclusiva e con compensazione per tre anni, prorogabili al massimo di un altro anno. La compensazione massima, prevista a base di gara, per tre anni di esercizio, ammonta ad € 20.247.789 (IVA esclusa). Dalla data di avvenuta pubblicazione nella Guce decorrono i 60 giorni per la presentazione delle offerte. I voli dovranno essere avviati dal 1 luglio 2023».