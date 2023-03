”Il bambino e l’ambiente”, il congresso sulla salute dei più piccoli arriva a Montegranaro

MONTEGRANARO – Promosso da Rotary Distretto 2090, l'incontro per la prima volta si terrà nella provincia di Fermo il 24 e il 25 marzo al teatro ''La Perla''. Il primo cittadino veregrense Endrio Ubaldi: «Per noi motivo di orgoglio. Un momento di crescita culturale per la città»

19 Marzo 2023 - Ore 09:47 ...

Si svolgerà sabato 24 marzo e domenica 25 il quinto congresso sulle tematiche dell’ambiente e della salute, promosso dal Forum Distretto Rotary 2090. L’incontro quest’anno, per la prima volta, lascia la provincia di Pesaro Urbino e sarà ospitato nel Fermano, al Teatro La Perla di Montegranaro, in una due giorni dove i maggiori esperti del settore si confronteranno sulla cura dei bambini e sulla salute, in rapporto con l’ambiente circostante. ”Il bambino e l’ambiente”, appunto, il titolo dell’evento nato dall’idea del Rotary di Montegranaro e subito sposato da quello di Fermo, di Porto San Giorgio, dell’Alto Fermano-Sibillini, dall’Ordine degli Psicologi delle Marche, l’Università Politecnica, l’International Society of Doctors for Enveronment e dall’Ordine dei Medici di Fermo.

«Spero che tutto vada per il meglio e ci sia la massima partecipazione di famigle, docenti, medici, psicologi e odontoiatri» commenta il presidente del Rotary di Montegranaro Stefano Santoni, a cui fa eco l’invito a partecipare da parte dei presidenti fermani, sangiorgesi e dell’Alto Fermano, rispettivamente Paolo Pazzi, Giovanni Tirabassi e Sandro Lautizi.

L’appuntamento nasce dall’esigenza mettere la qualità della vita al centro del dibattito pubblico e medico, partendo dai dati relativi alla decrescita media della popolazione. E per farlo bisogna partire dai bambini e «di come essi vivono nell’ambiente, inteso non solo come luogo fisico ma come ambiente sociale e familiare con tutte le sue relazioni – aggiunge Katia Marilungo, presidente dell’Ordine degli psicologi delle Marche -. I più piccoli devono vivere in un contesto sarno e l’impegno che ci siamo presi è quello di promuovere un corretto stile di vita». «I bambini sono il nostro futuro – aggiunge Roberto Visioni dell’Ordine dei Medici fermani -. Quello di cui discutiamo è un argomento molto sentito tra gli operatori del settore».

Se si parla di bambini non può non partecipare al dibattito la scuola, presente con la dirigente dell’Isc Montegranaro Chiara Cudini che sottolinea come questo sia un tema importante e ovviamente il comune veregrense, disposto dall’inizio ad ospitare il congresso perché, come dice il sindaco Endrio Ubaldi, «per noi è un motivo d’orgoglio e un momento di crescita sia culturale che di ospitalità».

Supporto all’iniziativa è stato dato anche da Mediolanum che con Cecilia Valentini, consulente bancaria, sottolinea come «i temi dell’ambiente e della salute dei bambini sono importanti e fanno parte del nostro futuro».

L’incontro inizierà sabato 24 marzo alle ore 16 e si protrarrà fino alle 19 con l’aperitivo allHotel Horizon. La mattina della domenica riprenderà alle 8.30 per concludersi alle 16.30. Sono previsti crediti Ecm per medici, chirurghi e odontoiatri.