Liberi nel Vento, riparte la stagione 2023. L’azienda salumificio Ciriaci dona un gommone e un carrello stradale.

PORTO SAN GIORGIO - Presentata la stagione 2023 che vedrà l'associazione organizzare a metà giugno la regata nazionale Hansa 303 trofeo Marina di Porto San Giorgio e a metà luglio la XIV edizione della regata nazionale 2.4mR trofeo Sandro Ricci – trofeo Rotary di Fermo Memorial Francesco Raccamadoro

27 Marzo 2023 - Ore 10:21 ...

Terminati i lavori di manutenzione delle imbarcazioni e dell’attrezzatura nautica, sono tornati in mare gli atleti della Liberi nel Vento in vista della stagione sportiva 2023 piena di attività sportiva sia della classe 2.4mR che della classe Hansa 303.

Una bella giornata quello di sabato 25 con il festeggiamento, alla base nautica presente all’interno del porto turistico Marina di Porto San Giorgio, della donazione da parte della sig.ra Graziella Ciriaci, dell’azienda agro alimentate salumificio Ciriaci, di un gommone Marlin con motore marino Selva e di un carrello stradale.

Un pomeriggio, una presentazione a cui hanno partecipato il direttore del Marina di Porto San Giorgio Pietro Foddis, il comandante della capitaneria di porto Cristiano Caluisi, il sindaco di Porto San Giorgio Valerio Vesprini, il sindaco di Fermo Paolo Calcinaro, il consigliere regionale Marco Marinangeli, il consigliere L.N.I. Carlo Iommi, il presidente del comitato paralimpico della regione Marche Luca Savoiardi , il coordinatore ambito territoriale XIX Alessandro Ranieri, il presidente della fondazione Carifermo Giorgio Girotti Pucci, Gloria Capriotti di Sace Components. Tanta la gente presente per ringraziare Graziella Ciriaci e suo figlio Paolo per aver deciso di sostenere le finalità associative con questa importante donazione.

Un momento in cui è stata presentata la stagione 2023 che vedrà la Liberi nel Vento organizzare a metà giugno la regata nazionale Hansa 303 trofeo Marina di Porto San Giorgio, a metà luglio la XIV edizione della regata nazionale 2.4mR trofeo Sandro Ricci – trofeo Rotary di Fermo Memorial Francesco Raccamadoro. Entrambe le regate saranno valide per l’edizione 2023 del campionato 2.4mR – Hansa 303 trofeo Sollini Accessori Calzature – Sollini Unip Lda. Iniziative realizzate in collaborazione con la proprietà del Marina di Porto San Giorgio, la Lega Navale di Porto San Giorgio, la protezione civile e croce azzurra sangiorgese.

Molte le manifestazioni in giro per l’Italia a cui prenderanno parte gli atleti della Liberi nel

Vento. Già giovedì ben sei atleti, accompagnati dall’istruttore Stefano Iesari, partiranno per la Sicilia

per partecipare alla regata nazionale 2.4mR organizzata dalla Lega Navale di Palermo.

L’attività sportiva è realizzata grazie al sostegno di Sollini accessori calzature, Sollini Unip

Lda, Vega Italian Style for Lift, fondazione Cassa di Risparmio di Fermo, Premiata, salumificio

Ciriaci, solettificio Biccirè, Marinedì, Sace MarineCork, Triride Italia Srl, Solgas Fermo, Rotary Club

di Fermo, farmacia Luisa Pompei, Effemme Srl, porto turistico Marina di Porto San Giorgio Spa. In

collaborazione con Marina di Porto San Giorgio, Lega Navale di Porto San Giorgio, ambito sociale

territoriale, centro servizi per il volontariato delle Marche, croce Azzurra, protezione civile di Porto

San Giorgio, cantiere CNM&Co e Anmil Marche.