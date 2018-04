Liberi e Uguali, prosegue il volantinaggio contro la privatizzazione della sanità nelle Marche

FERMO - Liberi e Uguali: "Abbiamo incontrato tante persone, cittadini e lavoratori della sanità, che condividono questa battaglia di giustizia"

Prosegue, per la terza settimana, il volantinaggio di Liberi e Uguali davanti all’Ospedale “Murri” di Fermo, e alle altre strutture sanitarie, contro la PDL 145 della Regione Marche, contro la privatizzazione della sanità e in difesa del suo carattere pubblico e del diritto di tutti i cittadini alla salute.

“Nelle prossime settimane – spiegano i componenti di Liberi e Uguali della Provincia di Fermo – saremo a Sant’Elpidio a Mare e in altri centri della provincia. Abbiamo incontrato tante persone, cittadini e lavoratori della sanità, che condividono questa battaglia di giustizia. Consideriamo un primo successo dei tanti comitati in difesa della sanità pubblica, dei cittadini e di forze politiche, sindacali e sociali, la decisione della Regione Marche di rinviare il voto sulla Proposta di Legge 145; è il segno che le battaglie democratiche sono importanti e può prevalere il punto di vista di chi, come noi, pensa che vada rafforzato ed esteso il Servizio sanitario pubblico e non vadano aperti ulteriori spazi alla sua privatizzazione, che la salute è un diritto universale e non deve essere trasformato in una merce”.