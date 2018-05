E’ tempo di ricominciare a correre: domenica prossima torna la Sem.Run

SANT'ELPIDIO A MARE - L'evento podistico di Sant'Elpidio a Mare, evoluzione della Maratoninaormai attiva da 46 anni, si prepara ad accogliere migliaia di podisti ed appassionati per la manifestazione promossa da Atletica Elpidiense Avis Aido e Quota Cs sport

La Sem Run è pronta a tornare a riempire le vie di Sant’Elpidio a Mare. Presentata questa mattina l’edizione numero 46 della Maratonina elpidiense, diventata dal 2014 Sem.Run. Agonismo, ma anche semplicemente il piacere di correre o camminare senza l’assillo del risultato. Circa 3.200 i partecipanti dell’ultima edizione, danneggiata dal tempo incerto. Un risultato che si può agevolmente superare. L’appuntamento è per domenica prossima, 20 maggio, con ritrovo dalle 8 e start alle 9, sia per la 10 chilometri, competitiva e non, che per la versione ridotta, da 4 km. Intorno alle 11 le premiazioni. Si partirà dallo slargo antistante il Casale Cs di strada Pozzetto, poi direzione centro storico, passaggio dentro le mura castellane, tra piazza Matteotti e corso Baccio, percorso che proseguirà verso le campagne di Monte Taccone per poi tornare indietro, fino al traguardo posizionato di nuovo in via Pozzetto.

Fa gli onori di Casa Marco Catini, prima di passare la parola al titolare di Quota Cs Simone Corradini, partner nell’organizzazione dell’evento. Il sindaco Alessio Terrenzi si congratula “per una manifestazione che è già riuscita, perchè mette insieme tante se non tutte le associazioni elpidiensi. Quest’anno concediamo anche un contributo alla Sem Run, riconoscendone l’alto valore, oltre che il connubio tra sport e turismo”.

Al timone dell’evento c’è sempre l’Atletica Elpidiense Avis Aido, con il presidente onorario Marcello Streppa e Felice Antonelli, uno dei fondatori dell’associazione e padre di Daniele, oggi nuovo presidente, all’estero per lavoro. “Il nostro è uno degli eventi sportivi più longevi delle Marche, puntiamo a crescere ancora. Pensiamo di richiamare un migliaio di atleti per la gara competitiva, per molti altri sarà un’occasione per correre o passeggiare con la famiglia, ala scoperta del centro storico. La novità è il microchip per consentire anche a chi non corre per competizione, in modo da avere comunque un rilievo cronometrico”.

Simone Corradini rimarca “il legame tra territorio, scuola, educazione, valori. Il nostro successo è stato esser bravi a comunicare il territorio e fare aggregazione. Anche la locale associazione di quartiere Celeste ha sistemato il verde e imbiancato un muro, perchè quando arrivano ospiti si fa accoglienza nel migliore dei modi”. C’è l’assessore di Porto Sant’Elpidio Milena Sebastiani, nonché presidente della podistica Lattanzi, presente l’associazione Filippide del Fermano, come anche l’asd Nordic Walking con Alessandro Cucchiarelli e l’Anmil di Fermo con Marcello Luciani. E ancora, l’Ente Contesa con Alessandra Gramigna e le contrade storiche, che in centro regaleranno un suggestivo colpo d’occhio con musici, sbandieratori e figuranti in abiti storici. All’accompagnamento musicale lungo il percorso di gara saranno la Pasquella e Luiz de Cuba.

C’è inoltre il dirigente dell’Isc di Sant’Elpidio a Mare Giocondo Teodori. La collaborazione con le scuole elpidiensi prosegue ormai da alcuni anni e ad ogni edizione viene devoluta una parte degli introiti dalle iscrizioni all’acquisto per le scuole di attrezzature tecnologiche. Infatti la presentazione della Sem.Run 2018 è stata anche l’occasione per consegnare al preside un nuovo computer.

“Ringraziamo tutti, perchè questa è davvero una festa che coinvolge tante realtà – ricorda Corradini – la collaborazione si estende al Vespa Club, alla Protezione civile che svolge un supporto preziosissimo e a tutti gli sponsor e sostenitori”.