PORTO SANT’ELPIDIO – Dopo il ritorno in riviera di Alessandro Cannoni, difensore classe 1994, già in biancoazzurro dal 2014, ma in questa stagione in Prima Categoria all’Elpidiense Cascinare, il Porto Sant’Elpidio continua l’opera di ringiovanimento della rosa allestita dalla presidente Annarita Pilotti e dal suo vice Giampaolo Marini. A tal proposito, in attesa di conoscere gli addii e le conferme tra i giocatori della passata stagione, la società elpodiense comunica di aver raggiunto l’accordo per il prossimo anno con Federico Gagliardini, cugino di Roberto Gagliardini centrocampista dell’Inter.

Federico con il mediano nerazzurro condivide solo l’anno di nascita (il 1994) e il cognome, perché lui di ruolo fa il portiere e, seppur prestigiosa, vanta una carriera meno nobile del cugino bergamasco.

Nato in Ancona, Gagliardini viene dalla Primavera della Juventus e negli anni dall’alto dei suoi 185 centimetri ha difeso le porte di Cuneo, Melfi e Siracusa in Lega Pro, del Messina in Serie D e in ultimo della Biagio Nazzaro in Eccellenza, dove giunto a dicembre dello scorso anno ha collezionato 16 presenze subendo 14 reti.

Nel match di ritorno con il Porto Sant’Elpidio andato di scena domenica 14 gennaio al Comunale di Chiaravalle, Gagliardini chiuse con la porta inviolata nel successo per 2-0 dei biagiotti sugli uomini dell’allora mister Stefano Cuccù.

