Il Montani tra le eccellenze scolastiche che saranno all’Isola d’Elba con il presidente Mattarella

FERMO - Alla consueta cerimonia di inaugurazione dell'anno scolastico è stata invitata dal ministero una delegazione dell’istituto composta da 5 persone tra studenti e accompagnatori, in virtù dell'impegno dimostrato sulle tematiche della legalità, dell'integrazione e della cittadinanza attiva

di Nunzia Eleuteri

Il prestigioso Istituto Montani di Fermo sarà alla tradizionale cerimonia di apertura dell’anno scolastico che si terrà presso l’Istituto Cerboni dell’Isola d’Elba alla presenza del Presidente della Repubblica, del Ministro dell’Istruzione e delle alte cariche dello Stato, il 17 settembre p.v. alle ore 16.

“La cerimonia ospiterà, come ogni anno, le eccellenze del mondo della scuola, espressione del costante e prezioso lavoro che quotidianamente vede impegnati dirigenti scolastici e docenti nella crescita educativa, culturale e sociale dei cittadini di domani.”. Si legge dall’invito.

”Una gradita sorpresa ricevuta dalla Direzione per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione del Ministero dell’Istruzione – commenta orgogliosamente la dirigente Margherita Bonanni – l’invito è esteso ad una delegazione dell’istituto composta da 5 persone tra studenti e accompagnatori, in virtù dell’impegno dimostrato sulle tematiche della legalità, dell’integrazione e della cittadinanza attiva. Non posso che essere fiera in quanto saremo l’unica scuola superiore delle Marche all’inaugurazione del nuovo anno scolastico alla presenza del presidente Mattarella.”.

Un riconoscimento che certamente rende orgoglioso l’intero territorio fermano.