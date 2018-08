CICLISMO – Circa duecento i partecipanti alle tre tappe andate in scena nel fine settimana alle spalle e predisposte per tutte le categorie previste dal Centro Sportivo Italiano

FERMO – Nello scorso fine settimana una nuova iniziativa ciclo amatoriale è stata proposta dal Settore Ciclismo del Centro Sportivo Italiano delle Marche vale a dire la prima edizione del Giro del Fermano in tre tappe che ha interessato le strade dei comuni di Fermo, Ponzano di Fermo, Grottazzolina, Magliano di Tenna, Rapagnano, Penna San Giovanni, Monte Vidon Combatte, Petritoli, Monterubbiano, Moresco, Montefiore dell’Aso, Carassai.

Nella prima tappa in linea con partenza ed arrivo in località Conceria di Fermo di circa 60 chilometri ha visto il successo assoluto di Luca Furti (Petritoli Bike) davanti a Manuel Fedele, Daniele Paoli, Jarno Stanchieri ed Emanuele Di Fiore. Nelle categorie Under di Prima e Seconda Serie e di Mauro Bartocci (Team Giuliodori) davanti a Marino, Marcozzi, Davide Bellato, Paolo Piacentini ed Italo Soldi nelle categorie Over e Donne.

Nella seconda tappa con la Cronoscalata di Penna San Giovanni il miglior tempo assoluto è stato ottenuto da Fabio Virgili (Team Giuliodori) che ha percorso sette chilometri e duecento metri in 19 minuti e 25 secondi, precedendo Alessandro D’Andrea, Claudio Paci, Giacomo Giuliodori e Paolo Eugeni.

Nella terza ed ultima tappa in linea con partenza a Monte Vidon Combatte ed arrivo a Rubbianello di Monterubbiano di circa 70 chilometri il successo assoluto è stato ottenuto da Mortis Sammassimo (Team Studio Moda Monte Urano) davanti a Alfonso D’Errico, Helenio Mastrovincenzo, Alessandro D’Andrea eSamoca Vagnarelli.

Primi tre classificati a punteggio di tutte le categorie alla fine delle tre tappe.

Donne: Gisella Giacomozzi, Cinzia Sacconi, Monia Gallucci.

Giovani: Giacomo Tossici.

Prima Serie. EL/SP: Samoca Vagnarelli, Lorenzo Marinozzi, Edoardo Malatesta. M1: Alessandro Conti, Luca Fabbrizi, Manuel Fedele. M2: Luca Carassai, Claudio Paci, Luca Curti. M3: Alessandro D’Andrea, Emanuele Di Fiore, Daniele Paoli. M4: Rocco Castellucci, Fabio Conti, Roberto Vallese. M5: Marino Marcozzi, Mauro Bartocci, Luca Rubechini. M6: Massimo Grappeja, Faustino Socci, Mauro Montelpare.

Seconda Serie. EL/SP: Luca Bonifazi, Michele Pazzelli, Andrea Tudico. M1: Luca Branchesi, Fabrizio Cecchini, Nicolò Centanni. M2: Francesco Ciucani, Matteo Piattini, Julian F. Gonzales. M3: Marco Micucci, Emanuele Meloni, Roberto Scocco. M4: Lorenzo Mangialardo, Giovanni Ceselli, Massimo Viozzi. M5: Paolo Sorichetti, Gianluca Ruggeri, Paolo Eugeni. M6: Carlo Castelli, Roberto Vismara, Reinhold Schwemmer.

Master 7: Egidio Ballati, Antonio Di Virgilio, Lorenzo Capuani.

Master 8: Carlo Torri, Gianfranco Quattrini, Carlo Dolci.

Società prime classificate A punti e A partecipazione: Team Giuliodori Appignano e Team Studio Moda – Hair Gallery Monte Urano.

Tiziano Vesprini

